HaberlerGaleriSinem Kobal hiç doğum yapmamış gibi! Aşk yuvasından yeni pozlarını yayınlayan Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle övgüleri topladı!
Giriş Tarihi: 06.04.2021 15:51Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 15:58
Sinem Kobal hiç doğum yapmamış gibi! Aşk yuvasından yeni pozlarını yayınlayan Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle övgüleri topladı!
Kısa ömürlü ünlü evliliklerine inat mutlu bir yaşam sürdüren oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alıyor. Mayıs 2016 tarihinde nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl ekim ayında da ilk kızları Lalin'i kucaklarına almıştı. Kısa süre içinde doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal, fit halleriyle dikkat çekiyor. Sosyal medyadan son halini yayınlayan Kobal'ın pozları büyük ilgi görüyor. Güzel oyuncu evinden yaptığı paylaşımlarla yine gündem oldu. Taze annenin kusursuz fiziği övgüleri topladı.