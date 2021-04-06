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Haberler Galeri Sinem Kobal hiç doğum yapmamış gibi! Aşk yuvasından yeni pozlarını yayınlayan Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle övgüleri topladı!
Giriş Tarihi: 06.04.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 15:58

hiç doğum yapmamış gibi! Aşk yuvasından yeni pozlarını yayınlayan kusursuz fiziğiyle övgüleri topladı!

Kısa ömürlü ünlü evliliklerine inat mutlu bir yaşam sürdüren oyuncu çift ve , magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alıyor. Mayıs 2016 tarihinde nikah masasına oturan ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl ekim ayında da ilk kızları 'i kucaklarına almıştı. Kısa süre içinde doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal, fit halleriyle dikkat çekiyor. Sosyal medyadan son halini yayınlayan Kobal'ın pozları büyük ilgi görüyor. Güzel oyuncu evinden yaptığı paylaşımlarla yine gündem oldu. Taze annenin övgüleri topladı.

Sinem Kobal hiç doğum yapmamış gibi! Aşk yuvasından yeni pozlarını yayınlayan Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle övgüleri topladı!

Kısa ömürlü ünlü evliliklerine inat mutlu bir yaşam sürdüren oyuncu çift ve , magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alıyor.

Sinem Kobal hiç doğum yapmamış gibi! Aşk yuvasından yeni pozlarını yayınlayan Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle övgüleri topladı!

Mayıs 2016 tarihinde nikah masasına oturan ve , geçtiğimiz yıl ekim ayında da ilk kızları 'i kucaklarına almıştı.

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Sinem Kobal hiç doğum yapmamış gibi! Aşk yuvasından yeni pozlarını yayınlayan Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle övgüleri topladı!

'ÇOCUK DOĞURMUŞ OLAMAZSIN'

ile aşk yuvasından paylaştı son halini görenler hayran kaldı!

Sinem Kobal hiç doğum yapmamış gibi! Aşk yuvasından yeni pozlarını yayınlayan Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle övgüleri topladı!

Ekim ayında kızı 'i kucağına alan , doğum kilolarından hızla kurtuldu.

Sinem Kobal hiç doğum yapmamış gibi! Aşk yuvasından yeni pozlarını yayınlayan Sinem Kobal kusursuz fiziğiyle övgüleri topladı!

Güneşli günleri fırsat bilen Instagram'dan yeni paylaşımlarda bulundu.

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