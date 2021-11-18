Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli mi? İlk açıklama Kenan İmirzalıoğlu’ndan!

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal'ın yeniden hamile olduğu ortaya çıkmıştı. İkinci bebeklerinin erkek olacağı magazin kulislerinde konuşulan çiftten Kenan İmirzalıoğlu ilk açıklamayı yaptı. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli mi?