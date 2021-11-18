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Haberler Galeri Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli mi? İlk açıklama Kenan İmirzalıoğlu'ndan!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 07:58 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 08:07

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli mi? İlk açıklama Kenan İmirzalıoğlu'ndan!

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal'ın yeniden hamile olduğu ortaya çıkmıştı. İkinci bebeklerinin erkek olacağı magazin kulislerinde konuşulan çiftten Kenan İmirzalıoğlu ilk açıklamayı yaptı. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli mi?

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli mi? İlk açıklama Kenan İmirzalıoğlu’ndan!

Sanat camiasının sevilen çiftlerinden ardı ardına müjdeli haber geldiyor. Ünlü çift Kenan İmirzalıoğlu ile kendisi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal'ın ikinci bebek sevinci yaşadıkları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli mi? İlk açıklama Kenan İmirzalıoğlu’ndan!

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, hayatını 2016 yılında Sinem Kobal ile birleştirmişti.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli mi? İlk açıklama Kenan İmirzalıoğlu’ndan!

Parmakla gösterilen çiftlerden olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal mutlu evliliklerini geçtiğimiz yıl bebek ile taçlandırmış ve kızları Lalin'in kucaklarına almışlardı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli mi? İlk açıklama Kenan İmirzalıoğlu’ndan!

Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli mi? İlk açıklama Kenan İmirzalıoğlu’ndan!

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal'ın yeniden hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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