Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftnin mutlulukları yüzlerinden okunuyor! Kenan İmirzalıoğlu: Lalin annesinin kopyası!

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz aylarda baba olmuştu. Sinem Kobal ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, şimdilerde hayranları ile sosyal medya üzerinden buluşuyor. Sık sık paylaşımlarda bulunan Sinem Kobal'ın sevenleri onu yeniden izleyecekleri günü iple çekiyor. Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, önceki gün Ortaköy'de görüntülendi. Kızları Lalin'den bahseden çiftin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin kızları Lalin hakkında yaptıkları yorum. Bakın Lalin kime benziyormuş...