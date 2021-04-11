Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin merak ediliyordu! Kime benzediği ortaya çıktı!

Örnek evlilikleri parmakla gösterilen oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, magazin gündeminden düşmüyor. 2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları Lalin'le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal ilgi ile takip ediliyor. Şu sıralar anne olmanın keyfini çıkaran Sinem Kobal, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kızının kendisine benzediğini söyleyen Sinem Kobal, "Babası 'Annesine benziyor ama içinden de Kenan bakıyor' demişti. Daha 5 buçuk aylık ama bence de bana benziyor" dedi.