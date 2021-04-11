Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin merak ediliyordu! Kime benzediği ortaya çıktı!

BAKICIYA KARŞI DEĞİL

Lalin'i kendi büyüttüğünü söyleyen Sinem Kobal "Kendim ilgilenmekten çok mutluyum ama tabii ki yardım almak önemli. Tecrübesi olan annem, arkadaşım ya da bir bakıcıdan ne kadar destek alabilirsem o kadar rahat oluyor. Bebeğe de daha iyi yansıyor. Ama bizim şu an keyfimiz yerinde" diye konuştu.