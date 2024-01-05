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Haberler Galeri Sinem Kobal ilk göz ağrısı kızı Lalin’le ev hallerini paylaştı! İşte Sinem Kobal’ın kızıyla kalpleri ısıtan o pozu!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 18:45

Sinem Kobal ilk göz ağrısı kızı Lalin’le ev hallerini paylaştı! İşte Sinem Kobal’ın kızıyla kalpleri ısıtan o pozu!

'Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü ve başarılı sunucularından Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal'la evlendi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızı oldu. Sosyal medyayı sık kullanan Sinem Kobal, dün ilk göz ağrısı kızı Lalin'le ev hallerini paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. İşte Sinem Kobal'ın kızı Lalin'le kalpleri ısıtan o paylaşımı!

Sinem Kobal ilk göz ağrısı kızı Lalin’le ev hallerini paylaştı! İşte Sinem Kobal’ın kızıyla kalpleri ısıtan o pozu!

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı güzel oyuncu Sinem Kobal'la hayatını birleştirdi.

Sinem Kobal ilk göz ağrısı kızı Lalin’le ev hallerini paylaştı! İşte Sinem Kobal’ın kızıyla kalpleri ısıtan o pozu!

İKİ KIZI OLDU

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızı oldu.

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Sinem Kobal ilk göz ağrısı kızı Lalin’le ev hallerini paylaştı! İşte Sinem Kobal’ın kızıyla kalpleri ısıtan o pozu!

İLK GÖZ AĞRISIYLA EV HALLERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medyayı sık kullanan Sinem Kobal, dün ilk göz ağrısı kızı Lalin'le ev hallerini paylaştı.

Sinem Kobal ilk göz ağrısı kızı Lalin’le ev hallerini paylaştı! İşte Sinem Kobal’ın kızıyla kalpleri ısıtan o pozu!

SOSYAL MEDYADA BEĞENİLDİ

Kobal, kızı Lalin'le koltuğa uzanarak yaptığı paylaşım sosyal medya takipçilerinin de beğenisini kazandı.

Sinem Kobal ilk göz ağrısı kızı Lalin’le ev hallerini paylaştı! İşte Sinem Kobal’ın kızıyla kalpleri ısıtan o pozu!

KALPLERİ ISITAN O POZ!

İşte Sinem Kobal'ın kızı Lalin'le kalpleri ısıtan o paylaşımı!

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