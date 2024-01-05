Giriş Tarihi: 05.01.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
18:45
Sinem Kobal ilk göz ağrısı kızı Lalin’le ev hallerini paylaştı! İşte Sinem Kobal’ın kızıyla kalpleri ısıtan o pozu!
'Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü ve başarılı sunucularından Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal'la evlendi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızı oldu. Sosyal medyayı sık kullanan Sinem Kobal, dün ilk göz ağrısı kızı Lalin'le ev hallerini paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. İşte Sinem Kobal'ın kızı Lalin'le kalpleri ısıtan o paylaşımı!