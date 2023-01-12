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Haberler Galeri Sinem Kobal incecik kaldı! Paylaşımlar ardı ardına geldi! "Kim der ki iki çocuk annesi"
Giriş Tarihi: 12.01.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 08:21

Sinem Kobal incecik kaldı! Paylaşımlar ardı ardına geldi! "Kim der ki iki çocuk annesi"

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ın hayranları yeni proje haberi beklerken güzel oyuncudan ikinci bebek haberi gelmişti. Bir kız çocukları daha olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu kızlarına Leyla ismini koymuştu. İki çocuk annesi Sinem Kobal doğum sonrası kısa sürede eski fit haline geri döndü. 35 yaşındaki Sinem Kobal son halini paylaştı. Uğur Yücel'i izlemeye giden Sinem Kobal'ın incecik olduğu görüldü. Güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Sinem Kobal'a beğeni yağdı.

Sinem Kobal incecik kaldı! Paylaşımlar ardı ardına geldi! Kim der ki iki çocuk annesi

Güzel oyuncu Sinem Kobal, 2016 senesinde Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift 2020 yılında ilk kızları Lalin'i kucağına almıştı.

Sinem Kobal incecik kaldı! Paylaşımlar ardı ardına geldi! Kim der ki iki çocuk annesi

Geçtiğimiz yıl ilk kez Lalin ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, ikinci kızlarına kavuşmuştu. Ünlü çift, kızlarına Leyla adını vermişti.

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Sinem Kobal incecik kaldı! Paylaşımlar ardı ardına geldi! Kim der ki iki çocuk annesi

İkinci çocukları Leyla ile bir kez daha bebek mutluluğu yaşayan ünlü çift sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.

Sinem Kobal incecik kaldı! Paylaşımlar ardı ardına geldi! Kim der ki iki çocuk annesi

Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal doğum kilolarından hızla kurtulmuştu.

Sinem Kobal incecik kaldı! Paylaşımlar ardı ardına geldi! Kim der ki iki çocuk annesi

Güzel oyuncudan yeni pozlar geldi. Transparan bluzu ile dikkat çeken Sinem Kobal sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

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