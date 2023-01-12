Giriş Tarihi: 12.01.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 08:21

Sinem Kobal incecik kaldı! Paylaşımlar ardı ardına geldi! "Kim der ki iki çocuk annesi"

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ın hayranları yeni proje haberi beklerken güzel oyuncudan ikinci bebek haberi gelmişti. Bir kız çocukları daha olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu kızlarına Leyla ismini koymuştu. İki çocuk annesi Sinem Kobal doğum sonrası kısa sürede eski fit haline geri döndü. 35 yaşındaki Sinem Kobal son halini paylaştı. Uğur Yücel'i izlemeye giden Sinem Kobal'ın incecik olduğu görüldü. Güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Sinem Kobal'a beğeni yağdı.