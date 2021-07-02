Sinem Kobal kumların üzerinde sere serpe... Güzel oyuncu Sinem Kobal mayosu ile kumsaldan paylaştı...

Tatil sezonunu açan Sinem Kobal'dan yeni pozlar gelmeye devam ediyor. 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Instagram'dan yeni bir paylaşım yapan Sinem Kobal kumların üzerinde sere serpe poz verdi. Mayosu ile kumsaldan paylaşım yapan Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topladı. Güzelliğiyle takipçilerini heyecanlandıran Sinem Kobal mayolu pozu ile güneşi bile kıskandırdı. Ünlü oyuncunun duru güzelliği hayran bıraktı. İşte Sinem Kobal'ın kumsal pozu...