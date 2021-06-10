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Haberler Galeri Sinem Kobal tarzını konuşturdu! Güzel anne Sinem Kobal'dan bahçe pozu...
Giriş Tarihi: 10.06.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 15:05

tarzını konuşturdu! Güzel anne Sinem Kobal'dan bahçe pozu...

ile , mutlu evliliklerini kızları ile taçlandırdı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde yaptığı ile fit halini sergilemişti. Son olarak spor şıklığı ile sosyal medyada boy gösteren Sinem Kobal, takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Sinem Kobal'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kilolar hakkında yorum yaparken oyuncuya övgüler yağdırdı. İşte Sinem Kobal'ın bahçe pozu...

Sinem Kobal tarzını konuşturdu! Güzel anne Sinem Kobal'dan bahçe pozu...

ile , mutlu evliliklerini kızları ile taçlandırdı.

Sinem Kobal tarzını konuşturdu! Güzel anne Sinem Kobal'dan bahçe pozu...

Kızı 'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren , geçtiğimiz günlerde yaptığı ile fit halini sergilemişti.

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Sinem Kobal tarzını konuşturdu! Güzel anne Sinem Kobal'dan bahçe pozu...

'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kilolar hakkında yorum yaparken oyuncuya övgüler yağdırdı.

Sinem Kobal tarzını konuşturdu! Güzel anne Sinem Kobal'dan bahçe pozu...

Son olarak spor şıklığı ile sosyal medyada boy gösteren , takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Sinem Kobal tarzını konuşturdu! Güzel anne Sinem Kobal'dan bahçe pozu...

İşte 'ın Instagram halleri...

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