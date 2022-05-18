Giriş Tarihi: 18.05.2022 18:28 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 18:28

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarına kavuşmuşlardı! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan hastane çıkışı çok özel açıklamalar!

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bugün ilk kez görüntülendi. Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu eşliğinde bugün hastaneden taburcu oldu. Ünlü çift, kızları Leyla ile evlerine gitmeden önce gazetecilere poz verdi. Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan çift, önemli açıklamalarda bulundu. İmirzalıoğlu, eşiyle birlikte doğuma girdiğini söylerken bebeğin kime benzediğini de açıkladı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın hastane çıkışı merak edilen o açıklamaları!