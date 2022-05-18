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Haberler Galeri Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarına kavuşmuşlardı! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan hastane çıkışı çok özel açıklamalar!
Giriş Tarihi: 18.05.2022 18:28 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 18:28

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarına kavuşmuşlardı! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan hastane çıkışı çok özel açıklamalar!

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bugün ilk kez görüntülendi. Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu eşliğinde bugün hastaneden taburcu oldu. Ünlü çift, kızları Leyla ile evlerine gitmeden önce gazetecilere poz verdi. Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan çift, önemli açıklamalarda bulundu. İmirzalıoğlu, eşiyle birlikte doğuma girdiğini söylerken bebeğin kime benzediğini de açıkladı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın hastane çıkışı merak edilen o açıklamaları!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarına kavuşmuşlardı! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan hastane çıkışı çok özel açıklamalar!

Ünlüler dünyasının gözde çiftleri arasında gösterilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti altı yıl önce Cunda Adası'nda evlendi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarına kavuşmuşlardı! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan hastane çıkışı çok özel açıklamalar!

Geçtiğimiz yıl kızı Lalin'i kucağına alan çift, bugün ikinci kez anne- baba olmanın heyecanını yaşadı.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarına kavuşmuşlardı! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan hastane çıkışı çok özel açıklamalar!

HASTANEDEN BUGÜN TABURCU OLDULAR

Ünlü oyuncu Sinem Kobal bugün hastaneden taburcu oldu.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan hastane çıkışı çok özel açıklamalar! | Video

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarına kavuşmuşlardı! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan hastane çıkışı çok özel açıklamalar!

BEBEĞİN İSMİNİ BABASI KOYDU

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü saat 06:00 sularında dünyaya gelen bebeğe ismini babası Kenan İmirzalıoğlu koydu. Bebeğin adı Leyla olarak açıklandı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarına kavuşmuşlardı! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan hastane çıkışı çok özel açıklamalar!

Hastaneden bebekleri ile birlikte taburcu olan çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

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