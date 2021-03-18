Sinem Kobal'dan beyazlar içinde verdiği pozla nefes kesti! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'a 'Lalin'i ne zaman göreceğiz?' soruları yağdı...

Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kızları Lalin'i kucaklarına alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, mutluluklarıyla sanat dünyasının sayılı çiftleri arasında yer alıyor. Kızına kendi bakan Sinem Kobal kısa sürede verdiği doğum kiloları ile dikkat çekerken güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beyazlar içinde poz veren Sinem Kobal nefes kesti.. Sinem Kobal'ın yeni paylaşımı ile mutlu olan hayranları güzel oyuncuya "Lalin'i ne zaman göreceğiz?" diye sordu... İşte Sinem Kobal'ın yeni pozu...