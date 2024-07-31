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Haberler Galeri Sinem Kobal'dan 'dönüşüm muhteşem olacak' pozu geldi! Setlere geri dönen Sinem Kobal ilk iş gününden paylaştı!
Giriş Tarihi: 31.07.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 08:20

Sinem Kobal'dan 'dönüşüm muhteşem olacak' pozu geldi! Setlere geri dönen Sinem Kobal ilk iş gününden paylaştı!

8 yıl önce hayatını yakışıklı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile birleştiren Sinem Kobal, Lalin ve Leyla adını verdikleri kızlarıyla da anneliği tatmıştı. Bu süreçte kariyerine ara veren Sinem Kobal, son zamanlarda dönüş sinyalleri veriyordu. Sinem Kobal'dan uzun zaman sonra ilk set karesi geldi. Güzel oyuncu Sinem Kobal 7 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşacak. 'Her Şeyin Başı Merkür' isimli filmde Elif'i oynayacak olan Sinem Kobal set pozu ile adeta "dönüşüm muhteşem olacak" dedi... İşte Sinem Kobal'ın set pozu...

Sinem Kobal’dan ’dönüşüm muhteşem olacak’ pozu geldi! Setlere geri dönen Sinem Kobal ilk iş gününden paylaştı!

Mutluluklarını kızları Leyla ve Lalin ile taçlandıran sevilen çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu sosyal medyanın da en çok merak edilen isimlerinden.

Sinem Kobal’dan ’dönüşüm muhteşem olacak’ pozu geldi! Setlere geri dönen Sinem Kobal ilk iş gününden paylaştı!

8 yıl önce hayatını yakışıklı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile birleştiren Sinem Kobal, Lalin ve Leyla adını verdikleri kızlarıyla da anneliği tatmıştı. Bu süreçte kariyerine ara veren Sinem Kobal, son zamanlarda dönüş sinyalleri veriyordu.

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Sinem Kobal’dan ’dönüşüm muhteşem olacak’ pozu geldi! Setlere geri dönen Sinem Kobal ilk iş gününden paylaştı!

Sinem Kobal'dan uzun zaman sonra ilk set karesi geldi.

Sinem Kobal’dan ’dönüşüm muhteşem olacak’ pozu geldi! Setlere geri dönen Sinem Kobal ilk iş gününden paylaştı!

Güzel oyuncu Sinem Kobal 7 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşacak. Sinem Kobal, 'Her Şeyin Başı Merkür' isimli filmde, savaş muhabirliği hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan 'Elif'i oynayacak.

Sinem Kobal’dan ’dönüşüm muhteşem olacak’ pozu geldi! Setlere geri dönen Sinem Kobal ilk iş gününden paylaştı!

Sinem Kobal set pozu ile adeta "dönüşüm muhteşem olacak" dedi...

"ELİF LOADING"

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu filmin setinden ilk kare Sinem Kobal'dan geldi. Alp Navruz ile başrolü paylaşacak olan oyuncu paylaşımına 'Elif loading' notunu düştü.

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