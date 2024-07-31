Giriş Tarihi: 31.07.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
08:20
Sinem Kobal'dan 'dönüşüm muhteşem olacak' pozu geldi! Setlere geri dönen Sinem Kobal ilk iş gününden paylaştı!
8 yıl önce hayatını yakışıklı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile birleştiren Sinem Kobal, Lalin ve Leyla adını verdikleri kızlarıyla da anneliği tatmıştı. Bu süreçte kariyerine ara veren Sinem Kobal, son zamanlarda dönüş sinyalleri veriyordu. Sinem Kobal'dan uzun zaman sonra ilk set karesi geldi. Güzel oyuncu Sinem Kobal 7 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşacak. 'Her Şeyin Başı Merkür' isimli filmde Elif'i oynayacak olan Sinem Kobal set pozu ile adeta "dönüşüm muhteşem olacak" dedi... İşte Sinem Kobal'ın set pozu...