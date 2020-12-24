Sinem Kobal'ın kızı Lalin'in aşı günü! Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal fit hali ile göz kamaştırdı!

Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu geçtığimiz iki ay önce bebekleri Lalin'i kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşamıştı. Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti kızları Lalin'i aşıya getirdikleri hastane çıkışı görüntülendi. Annesinin kucağında hastaneden çıkan Lalin bebeğin yüzü yine gözükmezken rutin kontrole geldiklerini belirten Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin'in aşısı vardı, onu yaptırdık" dedi. Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın kısa sürede kurtulduğu doğum kiloları sonrası fit hali ise dikkatlerden kaçmadı. Sinem Kobal son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güzelliği ile göz kamaştırmıştı. Sinem Kobal'ın doğum sonrası fotoğraflarına övgüler yağarken herkes güzel oyuncunun bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladığını öğrenmek için can attı. Fit hali ile dikkat çeken Sinem Kobal'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. İşte doğum kilolarını kısa sürede veren Sinem Kocal'ın zayıflama sırrı...