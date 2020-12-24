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Haberler Galeri Sinem Kobal'ın kızı Lalin'in aşı günü! Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal fit hali ile göz kamaştırdı!

'ın kızı 'in aşı günü! Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal fit hali ile göz kamaştırdı!

Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden ile geçtığimiz iki ay önce bebekleri 'i kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşamıştı. Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti kızları Lalin'i aşıya getirdikleri hastane çıkışı görüntülendi. Annesinin kucağında hastaneden çıkan Lalin bebeğin yüzü yine gözükmezken rutin kontrole geldiklerini belirten Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin'in aşısı vardı, onu yaptırdık" dedi. Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın kısa sürede kurtulduğu doğum kiloları sonrası fit hali ise dikkatlerden kaçmadı. Sinem Kobal son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güzelliği ile göz kamaştırmıştı. Sinem Kobal'ın doğum sonrası fotoğraflarına övgüler yağarken herkes güzel oyuncunun bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladığını öğrenmek için can attı. Fit hali ile dikkat çeken Sinem Kobal'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. İşte doğum kilolarını kısa sürede veren Sinem Kocal'ın zayıflama sırrı...

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 24.12.2020 07:33 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 07:39
Sinem Kobal'ın kızı Lalin'in aşı günü! Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal fit hali ile göz kamaştırdı!

Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden ile geçtığimiz iki ay önce bebekleri 'i kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşamıştı.

Sinem Kobal'ın kızı Lalin'in aşı günü! Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal fit hali ile göz kamaştırdı!

Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran ve çifti kızları 'i aşıya getirdikleri hastane çıkışı görüntülendi.

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Sinem Kobal'ın kızı Lalin'in aşı günü! Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal fit hali ile göz kamaştırdı!

HASTANEDE YARIM SAAT

ve , geçtiğimiz ekim ayında dünyaya gelen kızları 'i önceki gün Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Sinem Kobal'ın kızı Lalin'in aşı günü! Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal fit hali ile göz kamaştırdı!

SOĞUKTA ÜŞÜMESİN
Çift hastane çıkışı objektife yansıdı. Bebeğini kucağında taşıyan , havanın soğuk olması nedeniyle hızla kapıda bekleyen araca bindi.

Sinem Kobal'ın kızı Lalin'in aşı günü! Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal fit hali ile göz kamaştırdı!

Annesinin kucağında hastaneden çıkan bebeğin yüzü yine gözükmezken rutin kontrole geldiklerini belirten , "Lalin'in aşısı vardı, onu yaptırdık" dedi.

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