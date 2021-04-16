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Haberler Galeri Sinem Kobal'ın kızı Lalin'in kime benzediği konuşula dursun siz bir de Sinem Kobal'ın annesini görün...
Giriş Tarihi: 15.04.2021 08:40 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 08:48

'ın kızı 'in kime benzediği konuşula dursun siz bir de Sinem Kobal'ın annesini görün...

Örnek evlilikleri parmakla gösterilen oyuncu çift ile , magazin gündeminden düşmüyor. 2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları 'le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal ilgi ile takip ediliyor. Şu sıralar anne olmanın keyfini çıkaran Sinem Kobal 6 aylık olan kızı Lalin'in yüzünü dün ilk defa gösterdi. Sosyal medyadan kızı Lalin ile ardı ardına yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Sinem Kobal günü en çok konuşulanlarından oldu. Sır gibi sakladıkları kızları Lalin'in kime benzediği aylardır merak konusu olan ünlü çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi de araştırılmaya başlandı. Peki Kenan İmirzalıoğlu ile kime benziyor? İşte en çok annesine benzetilen ve Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin ailesi...

Sinem Kobal'ın kızı Lalin'in kime benzediği konuşula dursun siz bir de Sinem Kobal'ın annesini görün...

Örnek evlilikleri parmakla gösterilen oyuncu çift ile , magazin gündeminden düşmüyor.

Sinem Kobal'ın kızı Lalin'in kime benzediği konuşula dursun siz bir de Sinem Kobal'ın annesini görün...

2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları 'le katlayan ile ilgi ile takip ediliyor.

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Sinem Kobal'ın kızı Lalin'in kime benzediği konuşula dursun siz bir de Sinem Kobal'ın annesini görün...

Şu sıralar anne olmanın keyfini çıkaran 6 aylık olan kızı 'in yüzünü dün ilk defa gösterdi.

Sinem Kobal'ın kızı Lalin'in kime benzediği konuşula dursun siz bir de Sinem Kobal'ın annesini görün...

Sosyal medyadan kızı ile ardı ardına yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan günü en çok konuşulanlarından oldu.

Sinem Kobal'ın kızı Lalin'in kime benzediği konuşula dursun siz bir de Sinem Kobal'ın annesini görün...

Sır gibi sakladıkları kızları 'in kime benzediği aylardır merak konusu olan ünlü çift ile 'nun ailesi de araştırılmaya başlandı.

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