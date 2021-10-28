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Haberler Galeri Şirinlik abidesi! Güzel oyuncu Fahriye Evcen ile oğlu Karan orman etkinliğinde ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 28.10.2021 08:37 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 08:38

Şirinlik abidesi! Güzel oyuncu Fahriye Evcen ile oğlu Karan orman etkinliğinde ilgi odağı oldu!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yavaş yavaş yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Fahriye Evcen, oğlu Karan Özçivit'i alıp soğuk havaya rağmen yakın dostlarıyla birlikte ormana gitti. Evcen, Kemerburgaz'da arkadaşlarıyla birlikte konser izlerken Karan sevimli halleriyle herkesin gözdesi oldu.

Şirinlik abidesi! Güzel oyuncu Fahriye Evcen ile oğlu Karan orman etkinliğinde ilgi odağı oldu!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan ve yakın dostları ile birlikte Kemerburgaz'daki Kent Ormanı'nda, Yeni Bir Yaşam (YBY) etkinlik alanında gerçekleşen bir konsere katıldı.

Şirinlik abidesi! Güzel oyuncu Fahriye Evcen ile oğlu Karan orman etkinliğinde ilgi odağı oldu!

Ancak havanın soğuması üzerine Evcen ve oğlu, ormandan erken ayrıldı.

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Şirinlik abidesi! Güzel oyuncu Fahriye Evcen ile oğlu Karan orman etkinliğinde ilgi odağı oldu!

Fahriye Evcen, oğlu Karan Özçivit'i alıp soğuk havaya rağmen yakın dostlarıyla birlikte ormana gitti.

Şirinlik abidesi! Güzel oyuncu Fahriye Evcen ile oğlu Karan orman etkinliğinde ilgi odağı oldu!

Evcen, Kemerburgaz'da arkadaşlarıyla birlikte konser izlerken Karan sevimli halleriyle herkesin gözdesi oldu.

Şirinlik abidesi! Güzel oyuncu Fahriye Evcen ile oğlu Karan orman etkinliğinde ilgi odağı oldu!
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