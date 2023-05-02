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Haberler Galeri Sırrını açıkladı! Azeri güzeli Nesrin Cavadzade fit görüntüsünü bakın neye borçlu…
Giriş Tarihi: 02.05.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 10:17

Sırrını açıkladı! Azeri güzeli Nesrin Cavadzade fit görüntüsünü bakın neye borçlu…

Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor. Güzelliğiyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl sade bir törenle nişanlanan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın bu yıl evleneceği konuşuluyordu. Ancak Cavadzade ve Alkan'ın evlilik kararı almasının ardından mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çift, ilişkilerini noktalama kararı aldı. Düzgün fiziğiyle büyük beğeni toplayan Nesrin Cavadzade fit görüntüsünü bakın neye borçlu…

Sırrını açıkladı! Azeri güzeli Nesrin Cavadzade fit görüntüsünü bakın neye borçlu…

Ekranların güzel oyuncularından Nesrin Cavadzade formunu nasıl koruduğunu şu sözlerle açıkladı...

Sırrını açıkladı! Azeri güzeli Nesrin Cavadzade fit görüntüsünü bakın neye borçlu…

Aşk hayatı ve rol aldığı diziler ile adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, en son kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan'la ayrılığıyla gündem olmuştu.

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Sırrını açıkladı! Azeri güzeli Nesrin Cavadzade fit görüntüsünü bakın neye borçlu…

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Sırrını açıkladı! Azeri güzeli Nesrin Cavadzade fit görüntüsünü bakın neye borçlu…

Bir dergiye röportaj veren güzel oyuncu, formunu glüteni hayatından çıkartarak koruduğunu açıkladı.

Sırrını açıkladı! Azeri güzeli Nesrin Cavadzade fit görüntüsünü bakın neye borçlu…

Yıllardır ekmek yemediğini söyleyen oyuncu, "Un tüketmiyorum. Ekmek hayatımda yok.

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