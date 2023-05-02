Sırrını açıkladı! Azeri güzeli Nesrin Cavadzade fit görüntüsünü bakın neye borçlu…

Giriş Tarihi: 02.05.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 10:17

Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor. Güzelliğiyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl sade bir törenle nişanlanan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın bu yıl evleneceği konuşuluyordu. Ancak Cavadzade ve Alkan'ın evlilik kararı almasının ardından mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çift, ilişkilerini noktalama kararı aldı. Düzgün fiziğiyle büyük beğeni toplayan Nesrin Cavadzade fit görüntüsünü bakın neye borçlu…