Sitare Akbaş soruları Murat Dalkılıç'ı çileden çıkardı! Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk yaşadığı iddia edilen Murat Dalkılıç'ın gergin anları...

Oyuncu Hande Erçel ile uzun süreli ilişkisi geçtiğimiz yıl sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, özel hayatıyla ilgili bir süredir sessizliğini koruyordu. Eski aşkı Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde partneri Kerem Bürsin'e gönlünü kaptırmıştı ki, Dalkılıç cephesinden de sürpriz bir aşk haberi geldi. Murat Dalkılıç'ın, Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. İddialar sonrası şarkıcı, önceki gün bir beach'te sahne aldı. Konser sonrası ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Murat Dalkılıç, ilişkisi hakkındaki sorulara sinirlendi. Şarkıcının tepkisi görenleri şaşırttı.