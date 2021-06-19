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Haberler Galeri Siyah bikinisiyle poz veren Hülya Avşar’ın yeni paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Genç kızları kıskandırdı adeta düşman çatlattı!
Giriş Tarihi: 19.06.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 15:13

bikinisiyle poz veren ’ın yeni paylaşımı sosyal medyada olay oldu! adeta düşman çatlattı!

tatilde de yaptığı paylaşımlarla bu yaza damga vurdu. vücuduyla genç kızlara taş çıkartan ünlü sanatçı, cesaretiyle de kendine hayran bıraktırıyor. Hülya Avşar'ın yaptığı paylaşımları takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Sıkı takipçileri Hülya Avşar'ın yaptığı her paylaşımı beğeni ve yorum yağmura tutuyor. Güzelliği ile dillere destan başarılı oyuncu Hülya Avşar yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Avşar, son yaptığı paylaşımla yine düşman çatlattı.

Siyah bikinisiyle poz veren Hülya Avşar’ın yeni paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Genç kızları kıskandırdı adeta düşman çatlattı!

, her zaman olduğu gibi tatil sezonunu Ayvalık'taki evinde açtı. bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Hülya Avaşar'ın pozu binlerce beğeni aldı. Hülya Avşar'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafının altını hayranları övgü dolu yorumlarla doldurdu.

Siyah bikinisiyle poz veren Hülya Avşar’ın yeni paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Genç kızları kıskandırdı adeta düşman çatlattı!

, her sene olduğu gibi bu sene de tatil sezonunu Ayvalık'taki yazlığında açtı.

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Siyah bikinisiyle poz veren Hülya Avşar’ın yeni paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Genç kızları kıskandırdı adeta düşman çatlattı!

Yoğun tempoda geçen geçtiğimiz yılın yorgunluğunu atmaya başlayan Avşar Kızı, Instagram'dan paylaştığı bikinili pozu takipçileri tarafından beğeniyle karşılaştı.

Siyah bikinisiyle poz veren Hülya Avşar’ın yeni paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Genç kızları kıskandırdı adeta düşman çatlattı!

HÜLYA AVŞAR TATİLDE

Rol aldığı dizisinin final yapmasıyla gelen yeni projeleri değerlendiğini söyleyen , yeni sezonda da ekranda olacağının sinyalini verdi.

Siyah bikinisiyle poz veren Hülya Avşar’ın yeni paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Genç kızları kıskandırdı adeta düşman çatlattı!

Ünlü şarkıcı, bikinisiyle verdiği pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Avşar, adeta genç kızlara taş çıkarttı.

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