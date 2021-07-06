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Haberler Galeri Siyah elbisesiyle karnı burnunda poz veren Aslışah Alkoçlar'a beğeni yağdı! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar şehir hayatına döndü
Giriş Tarihi: 06.07.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 12:39

Siyah elbisesiyle karnı burnunda poz veren Aslışah Alkoçlar'a beğeni yağdı! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar şehir hayatına döndü

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, bir süredir aşk yaşadığı Kaan Demirağ ile geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar, kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti. Şimdilerde 6 aylık hamile olan ve oğlunu kucağına almak için gün sayan Aslışah Alkoçlar, karnı burnunda pozları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Alkoçlar, siyah elbiseli son karesi ile yine ilgi odağı oldu. Ünlü güzele binlerce beğeni yağdı...

Siyah elbisesiyle karnı burnunda poz veren Aslışah Alkoçlar'a beğeni yağdı! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar şehir hayatına döndü

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, bir süredir aşk yaşadığı Kaan Demirağ ile geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu.

Siyah elbisesiyle karnı burnunda poz veren Aslışah Alkoçlar'a beğeni yağdı! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar şehir hayatına döndü

Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar, kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti.

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Siyah elbisesiyle karnı burnunda poz veren Aslışah Alkoçlar'a beğeni yağdı! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar şehir hayatına döndü

Şimdilerde 6 aylık hamile olan ve oğlunu kucağına almak için gün sayan Aslışah Alkoçlar, karnı burnunda pozları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Siyah elbisesiyle karnı burnunda poz veren Aslışah Alkoçlar'a beğeni yağdı! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar şehir hayatına döndü

İlk bebeğine hamile olan 28 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ın paylaşımları takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Siyah elbisesiyle karnı burnunda poz veren Aslışah Alkoçlar'a beğeni yağdı! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar şehir hayatına döndü

Alkoçlar, son olarak siyah elbiseli pozlarını 215 bin takipçili Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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