Siyah elbisesiyle karnı burnunda poz veren Aslışah Alkoçlar'a beğeni yağdı! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar şehir hayatına döndü

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, bir süredir aşk yaşadığı Kaan Demirağ ile geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar, kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti. Şimdilerde 6 aylık hamile olan ve oğlunu kucağına almak için gün sayan Aslışah Alkoçlar, karnı burnunda pozları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Alkoçlar, siyah elbiseli son karesi ile yine ilgi odağı oldu. Ünlü güzele binlerce beğeni yağdı...