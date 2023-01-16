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Haberler Galeri Siyah mayosu ile boy gösteren Hülya Avşar'ın fit haline övgüler yağdı! Hülya Avşar havuz paylaşımı ile yine kendine hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:02

Siyah mayosu ile boy gösteren Hülya Avşar'ın fit haline övgüler yağdı! Hülya Avşar havuz paylaşımı ile yine kendine hayran bıraktı!

Hülya Avşar kışın da yüzmeyi ihmal etmiyor. Kapalı havuzda form tutan Hülya Avşar siyah mayosu ile adeta süzüldü. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluşmuştu. Klibindeki cüretkar sahnelerle dikkat çeken Hülya Avşar'dan yeni paylaşım geldi. Hülya Avşar havuz paylaşımı ile kendine hayran bıraktı. Fit vücudu ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar'ın mayolu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İşte Hülya Avşar'ın havuz paylaşımı...

Siyah mayosu ile boy gösteren Hülya Avşar’ın fit haline övgüler yağdı! Hülya Avşar havuz paylaşımı ile yine kendine hayran bıraktı!

Uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni şarkıları ve klipleriyle adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar'ın magazinde yer almadığı gün neredeyse yok.

Siyah mayosu ile boy gösteren Hülya Avşar’ın fit haline övgüler yağdı! Hülya Avşar havuz paylaşımı ile yine kendine hayran bıraktı!

Hülya Avşar kışın da yüzmeyi ihmal etmiyor. Kapalı havuzda form tutan Hülya Avşar siyah mayosu ile adeta süzüldü.

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Siyah mayosu ile boy gösteren Hülya Avşar’ın fit haline övgüler yağdı! Hülya Avşar havuz paylaşımı ile yine kendine hayran bıraktı!

Yaz aylarında sık sık bikinili halleri ile gördüğümüz Hülya Avşar'dan soğuk havalarda da içleri ısıtan havuz paylaşımları geliyor.

Siyah mayosu ile boy gösteren Hülya Avşar’ın fit haline övgüler yağdı! Hülya Avşar havuz paylaşımı ile yine kendine hayran bıraktı!

Hülya Avşar havuz paylaşımı ile kendine hayran bıraktı.

Siyah mayosu ile boy gösteren Hülya Avşar’ın fit haline övgüler yağdı! Hülya Avşar havuz paylaşımı ile yine kendine hayran bıraktı!

Fit vücudu ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar'ın mayolu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İşte Hülya Avşar'ın havuz paylaşımı...

Hülya Avşar havuzda siyah mayosuyla şov yaptı | Video

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