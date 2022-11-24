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Haberler Galeri Siyahlar içinde hayran bırakmıştı! Hande Erçel'in şıklığının bedeli ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 10:44

Siyahlar içinde hayran bırakmıştı! Hande Erçel'in şıklığının bedeli ortaya çıktı

Güzel oyuncu Hande Erçel hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık gündem oluyor. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra gönlünü oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptıran Erçel'in adı son olarak Hakan Sabancı ile anılmıştı. Hayatı merak konusu olan Hande Erçel son olarak siyahlar içindeki yeni pozlarını paylaşmıştı. Erçel'in siyahlar içindeki son paylaşımı takipçilerini büyülemişti. Erçel'in şıklığının bedeli ortaya çıktı.

Siyahlar içinde hayran bırakmıştı! Hande Erçel’in şıklığının bedeli ortaya çıktı

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra gönlünü oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptıran Erçel, bu ilişkisini kısa sürede noktalamıştı. Ardından Erçel'in Kerem Bürsin ile barıştıkları iddiası ortaya atılmıştı.

Siyahlar içinde hayran bırakmıştı! Hande Erçel’in şıklığının bedeli ortaya çıktı

Güzel oyuncu, eski aşkı Kerem Bürsin ile barıştığı iddialarını; "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" sözleriyle yalanlamıştı.

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Siyahlar içinde hayran bırakmıştı! Hande Erçel’in şıklığının bedeli ortaya çıktı

Güzel oyuncunun son olarak da Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Siyahlar içinde hayran bırakmıştı! Hande Erçel’in şıklığının bedeli ortaya çıktı

Önceki gün Emirgan'daki bir mekanda Hakan Sabancı ile eğlendiği konuşulan Hande Erçel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum. Hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Siyahlar içinde hayran bırakmıştı! Hande Erçel’in şıklığının bedeli ortaya çıktı

Adı sürekli belirli isimlerle aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, yalan haberler için harekete geçti. Kendisine ait olan haber ve fotoğrafları internetten sildirme kararı aldı.

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