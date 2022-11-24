Siyahlar içinde hayran bırakmıştı! Hande Erçel’in şıklığının bedeli ortaya çıktı

Önceki gün Emirgan'daki bir mekanda Hakan Sabancı ile eğlendiği konuşulan Hande Erçel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum. Hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" ifadelerini kullanmıştı.