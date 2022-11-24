Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:42
Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
10:44
Siyahlar içinde hayran bırakmıştı! Hande Erçel'in şıklığının bedeli ortaya çıktı
Güzel oyuncu Hande Erçel hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık gündem oluyor. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra gönlünü oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptıran Erçel'in adı son olarak Hakan Sabancı ile anılmıştı. Hayatı merak konusu olan Hande Erçel son olarak siyahlar içindeki yeni pozlarını paylaşmıştı. Erçel'in siyahlar içindeki son paylaşımı takipçilerini büyülemişti. Erçel'in şıklığının bedeli ortaya çıktı.