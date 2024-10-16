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Haberler Galeri Siyahlar içindeki Fahriye Evcen’in güzelliğine yorum yağdı! İşte Fahriye Evcen’in o pozları!
Giriş Tarihi: 16.10.2024 20:11 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:11

Siyahlar içindeki Fahriye Evcen’in güzelliğine yorum yağdı! İşte Fahriye Evcen’in o pozları!

'Kuruluş Osman'ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit'in eşi oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü isimlerden. Fahriye Evcen, bugün kişisel sayfasından yayınladığı pozlarıyla ilgi topladı. Siyahlar içerisinde poz veren Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağdı. İşte Fahriye Evcen'in dikkat çeken o pozları!

Siyahlar içindeki Fahriye Evcen’in güzelliğine yorum yağdı! İşte Fahriye Evcen’in o pozları!

'Kuruluş Osman'ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit'in eşi oyuncu Fahriye Evcen, bugün yaptığı yepyeni paylaşımla adından söz ettirdi.

Siyahlar içindeki Fahriye Evcen’in güzelliğine yorum yağdı! İşte Fahriye Evcen’in o pozları!

SİYAHLAR İÇERİSİNDE PAYLAŞIM!

Sosyal medyayı sık kullanan Fahriye Evcen, siyahlar içinde pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

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Siyahlar içindeki Fahriye Evcen’in güzelliğine yorum yağdı! İşte Fahriye Evcen’in o pozları!

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Siyahlar içerisinde poz veren Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağdı.

Siyahlar içindeki Fahriye Evcen’in güzelliğine yorum yağdı! İşte Fahriye Evcen’in o pozları!

İLK YORUM EŞİNDEN GELDİ!

Paylaşıma ilk yorum yapan yine Fahriye Evcen'in eşi oldu. Eşinin fotoğrafının altına ateş emojisi atan Özçivit, eşinin pozlarını beğendi.

Siyahlar içindeki Fahriye Evcen’in güzelliğine yorum yağdı! İşte Fahriye Evcen’in o pozları!

İşte Fahriye Evcen'in dikkat çeken o pozları!

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