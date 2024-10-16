Giriş Tarihi: 16.10.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
20:11
Siyahlar içindeki Fahriye Evcen’in güzelliğine yorum yağdı! İşte Fahriye Evcen’in o pozları!
'Kuruluş Osman'ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit'in eşi oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü isimlerden. Fahriye Evcen, bugün kişisel sayfasından yayınladığı pozlarıyla ilgi topladı. Siyahlar içerisinde poz veren Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağdı. İşte Fahriye Evcen'in dikkat çeken o pozları!