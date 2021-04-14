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Haberler Galeri Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi.. Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e 'ateşli' yorum
Giriş Tarihi: 14.04.2021 06:16 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 06:28

Siyahlar içindeki 'e ilk 'den geldi.. Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e 'ateşli' yorum

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri 'le anılan Hande Erçel, ilgi odağı oldu. 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'den yeni bir geldi. 'da 20 milyon takipçisi olan genç oyuncuya kısa sürede binlerce ve beğeni geldi. Hande Erçel'in siyahlar içindeki paylaşımına Kerem Bürsin'de kayıtsız kalamadı. Kerem Bürsin, ateş emojisi ile yorum yaparken Hande Erçel ise Kerem Bürsin'in yorumuna çiçek emojisiyle yanıt verdi.

Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi.. Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e 'ateşli' yorum

Magazin sayfalarından düşmeyen güzel oyuncu , yine yaptı yapacağını. 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'den siyahlar içinde yeni bir geldi. Hande Erçel, kısa sürede sosyal medyada trend olmayı başardı.

Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi.. Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e 'ateşli' yorum

Uzun süredir birlikte olduğu ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri 'le anılan Erçel, ilgi odağı oldu.

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Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi.. Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e 'ateşli' yorum

güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi.. Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e 'ateşli' yorum

26 yaşındaki oyuncu 'den yeni bir geldi. 'da 20 milyon takipçisi olan genç oyuncuya kısa sürede binlerce ve beğeni geldi.

Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum Kerem Bürsin'den geldi.. Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e 'ateşli' yorum

Şıklığıyla göz kamaştıran güzel oyuncu herkesi kendine hayran bıraktı …

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