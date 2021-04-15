Siyahlar içindeki Hande Erçel'e ilk yorum rol arkadaşı Kerem Bürsin'den geldi.. Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e 'ateşli' yorum

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel, ilgi odağı oldu. 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'den yeni bir paylaşım geldi. Instagram'da 20 milyon takipçisi olan genç oyuncuya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Hande Erçel'in siyahlar içindeki paylaşımına Kerem Bürsin'de kayıtsız kalamadı. Kerem Bürsin, ateş emojisi ile yorum yaparken Hande Erçel ise Kerem Bürsin'in yorumuna çiçek emojisiyle yanıt verdi.