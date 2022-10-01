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Haberler Galeri Siz bir de kardeşini görün! Meğer Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu ile kardeşi aynı dizideymiş...
Giriş Tarihi: 01.10.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 16:45

Siz bir de kardeşini görün! Meğer Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu ile kardeşi aynı dizideymiş...

Şimdilerde "Yargı" dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Aşk 101 ve Yargı dizilerindeki partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan, başarılı oyunculuğu da övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu, özel hayatı ile de merak ediliyor. Instagram'da 2.3 milyon kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu'nun özellikle kardeşi ile pozları büyük ilgi görüyor. Kaan Urgancıoğlu'nun oyuncu kardeşi Can Urgancıoğlu ile pozlarına adeta yorum yağıyor. Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu ile benzerlikleri dikkat çekiyor, "Kaan'ın sarışın hali" yorumları yapılıyor. İşte Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı olarak ekranlarda boy gösteren Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ve ünlülerin merak edilen kardeşleri...

Siz bir de kardeşini görün! Meğer Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu ile kardeşi aynı dizideymiş...

İki sezondur "Yargı" dizisinde Savcı Ilgaz karakterine hayat veren, başarılı oyunculuğıu ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sosyal medyada sık sık ilgi odağı oluyor.

Siz bir de kardeşini görün! Meğer Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu ile kardeşi aynı dizideymiş...

Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan, başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu, özel hayatıyla da merak ediliyor.

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Siz bir de kardeşini görün! Meğer Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu ile kardeşi aynı dizideymiş...

Geçen aylarda Kaan Urgancıoğlu tatil halleri sosyal medyanın konuşulanlarından olmuştu.

Siz bir de kardeşini görün! Meğer Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu ile kardeşi aynı dizideymiş...

Arkadaşının aşkını çaldığı haberleri gündemi oldukça meşgul eden Kaan Urgancıoğlu'nun özel hayatı merak edilmişti.

Siz bir de kardeşini görün! Meğer Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu ile kardeşi aynı dizideymiş...

Sosyal medyada 2.3 milyon kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor.

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