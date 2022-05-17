Siz bir de Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablasını görün! Pınar Deniz’in ablası ’Huri’ çıktı! Güzelliğiyle parmak ısırttı!

Giriş Tarihi: 17.05.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 11:25

Oyuncu Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in son olarak ikizi kadar benzeyen ablası Huri Deniz ilgi odağı oldu. Yargı dizisinde Ceylin karakteri ile izleyicileri ekrana kilitleyen Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz'i görenler ''Siz ikiz misiniz?'', ''Hakikaten çok benziyorlar'' ve ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlarında bulundu. İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...