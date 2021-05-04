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Haberler Galeri Siz onu bir de şimdi görün! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir’in tekne pozu sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 04.05.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 12:48

Siz onu bir de şimdi görün! 'nın Oben’i ’in tekne pozu sosyal medyayı salladı!

'nın Oben'i çocuk oyuncu son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı 'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı. Ünlü oyuncu 'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. 'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Son olarak tbt paylaşımı yapan sosyal medyayı salladı. İşte kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Birsu Demir'in tekne pozu ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

Siz onu bir de şimdi görün! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir’in tekne pozu sosyal medyayı salladı!

'nın Oben'i çocuk oyuncu son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı 'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı.

Siz onu bir de şimdi görün! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir’in tekne pozu sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu 'in sevilen dizilerinden olan 'nda Oben'i canlandıran şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Siz onu bir de şimdi görün! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir’in tekne pozu sosyal medyayı salladı!

'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Siz onu bir de şimdi görün! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir’in tekne pozu sosyal medyayı salladı!

Son olarak tbt paylaşımı yapan 'in tekne pozu sosyal medyayı salladı.

Siz onu bir de şimdi görün! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir’in tekne pozu sosyal medyayı salladı!

İşte kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan 'in tekne pozu ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

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