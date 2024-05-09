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Haberler Galeri Siz Songül Karlı'yı bir de makyajsız görün! Estetikli güzel Songül Karlı'nın sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 09.05.2024 19:07 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 19:07

Siz Songül Karlı'yı bir de makyajsız görün! Estetikli güzel Songül Karlı'nın sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü!

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son olarak kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Songül Karlı kuaförüne verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son olarak vücudunu saran siyah elbisesi ile verdiği pozlarla estetik iddialarını güçlendirmişti. Son hali ile şarkıcı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı'yı siz bir de makyajsız gördün. "Keşke benim kadar herkese yakışsa" dediği estetikleriyle havasını atan Songül Karlı son olarak sıfır makyaj halini paylaştı. Songül Karlı'nın makyajsız haline yorum yağdı...

Siz Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün! Estetikli güzel Songül Karlı’nın sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü!

Yaptırdığı estetik operasyonlarla Seda Sayan ile yarışan Songül Karlı son olarak doğal halini paylaşınca sosyal medyanın diline düştü!

Siz Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün! Estetikli güzel Songül Karlı’nın sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü!

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son olarak vücudunu saran siyah elbisesi ile verdiği pozlarla estetik iddialarını güçlendirmişti.

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Siz Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün! Estetikli güzel Songül Karlı’nın sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü!

Son hali ile şarkıcı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı'yı siz bir de makyajsız gördün.

Siz Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün! Estetikli güzel Songül Karlı’nın sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü!

"Keşke benim kadar herkese yakışsa" dediği estetikleriyle havasını atan Songül Karlı son olarak sıfır makyaj halini paylaştı.

Siz Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün! Estetikli güzel Songül Karlı’nın sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü!

Songül Karlı'nın makyajsız haline yorum yağdı...

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