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Haberler Galeri Skandallar kraliçesi Bahar Candan maaşlı arkadaş arıyor! İşte Bahar Candan'ın paralı arkadaşına vereceği maaş...
Giriş Tarihi: 03.05.2021 07:38 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 07:43

maaşlı arkadaş arıyor! İşte Bahar Candan'ın ...

yarışması ile ünlenen kilo alarak katıldığı ile yeniden adını duyurmuştu.. olarak bilinen Bahar Candan yarışma sonrası yine photoshop'u abarttığı paylaşımlarıyla sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tatil yapmak için gittiği 'da dehşeti yaşamıştı. Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastanelik olmuştu. Bahar Candan hesabından yaptığı son paylaşımla şoke etti. Ünlü fenomen Bahar Candan daha önce "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" sözleriyle takipçilerine çağrıda bulunduğu ilanı için şartları açıkladı. Paylaşımlarında kendini şekilden şekile soktuğu için eleştirilen Bahar Candan'ın ...

Skandallar kraliçesi Bahar Candan maaşlı arkadaş arıyor! İşte Bahar Candan'ın paralı arkadaşına vereceği maaş...

yarışması ile ünlenen kilo alarak katıldığı ile yeniden adını duyurmuştu.

Skandallar kraliçesi Bahar Candan maaşlı arkadaş arıyor! İşte Bahar Candan'ın paralı arkadaşına vereceği maaş...

olarak bilinen yarışma sonrası yine photoshop'u abarttığı paylaşımlarıyla sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor.

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Skandallar kraliçesi Bahar Candan maaşlı arkadaş arıyor! İşte Bahar Candan'ın paralı arkadaşına vereceği maaş...

Geçtiğimiz haftalarda tatil yapmak için gittiği 'da dehşeti yaşamıştı.

Skandallar kraliçesi Bahar Candan maaşlı arkadaş arıyor! İşte Bahar Candan'ın paralı arkadaşına vereceği maaş...

Saldırıya uğrayan hastanelik olmuştu. Bahar Candan hesabından yaptığı son paylaşımla şoke etti.

Skandallar kraliçesi Bahar Candan maaşlı arkadaş arıyor! İşte Bahar Candan'ın paralı arkadaşına vereceği maaş...

Ünlü fenomen daha önce "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" sözleriyle takipçilerine çağrıda bulunduğu ilanı için şartları açıkladı.

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