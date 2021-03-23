Skandallar kraliçesi Bahar Candan maaşlı arkadaş arıyor! Photoshop'u abarttığı pozlarıyla gündem olan Bahar Candan şoke etti...

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan kilo alarak katıldığı Doya Doya Moda ile yeniden adını duyurmuştu..Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan yarışma sonrası yine photoshop'u abarttığı paylaşımlarıyla sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor. Doya Doya Moda yarışmacılarından olan Bahar Candan Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla şoke etti. Ünlü fenomen Bahar Candan "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" sözleriyle takipçilerine çağrıda bulundu. Paylaşımlarında kendini şekilden şekile soktuğu için eleştirilen Bahar Candan bu çıkışıyla herkesi şaşırttı.