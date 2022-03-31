Skandallar kraliçesi Bahar Candan’dan bomba itiraf! Ablası Nihal Candan ’Murat Boz’la parti ilişkimden pişmanım’ demişti… Eser Yenenler’in evinde o gece neler yaşandı?

Bahar Candan açıklamasında "Açıkcası son günlerde epey değersiz hissetmeye başladım. Bunu bana Murat Boz çok iyi hatırlattı. Çünkü o bir balık burcu ve ben duygulara çok inanırım. Duygusallık beni derinden etkiler. Onun beni duygularıyla besleyebileceğine inandım ama sonra öyle olmadığını gördüm. Her şey bizimle alakalı" dedi.