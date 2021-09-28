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Haberler Galeri Skandallar kraliçesi Bahar Candan’dan yeni bomba açıklama! 3 aylık otel masrafı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 28.09.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 14:48

Skandallar kraliçesi Bahar Candan’dan yeni bomba açıklama! 3 aylık otel masrafı dudak uçuklattı!

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan kilo alarak katıldığı Doya Doya Moda ile yeniden adını duyurmuştu… Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Bahar Candan, katıldığı programında lüks yaşantısına dair soruları yanıtladı. Kaldığı otele ne kadar ücret verdiğini açıkladı. Bahar Candan, bu kadar parayı nasıl kazandığına dair ise "Ben Euro bazlı alışveriş yapıp, konaklayıp, yiyorum ve bunu ülkemizde yapıyorum. Aynı parayı bence herkes harcıyor" dedi. İşte skandallar kraliçesi Bahar Candan'ın olay sözleri…

Skandallar kraliçesi Bahar Candan’dan yeni bomba açıklama! 3 aylık otel masrafı dudak uçuklattı!

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde sık sık yer bulan Bahar Candan, katıldığı programında lüks yaşantısına dair soruları yanıtladı.

Skandallar kraliçesi Bahar Candan’dan yeni bomba açıklama! 3 aylık otel masrafı dudak uçuklattı!

Kaldığı otelde "Ben 3 ayda 1 trilyonluk oluyorum" diyen Candan, bu kadar parayı nasıl kazandığına dair ise "Ben Euro bazlı alışveriş yapıp, konaklayıp, yiyorum ve bunu ülkemizde yapıyorum. Aynı parayı bence herkes harcıyor" dedi.

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Skandallar kraliçesi Bahar Candan’dan yeni bomba açıklama! 3 aylık otel masrafı dudak uçuklattı!

İşte Benim Stilim yarışması ile Türkiye'ye adını duyuran ve yıllar geçmesine rağmen bir şekilde gündemde kalmayı başaran Bahar Candan, Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil ve Bircan Bali'nin konuğu oldu.

Skandallar kraliçesi Bahar Candan’dan yeni bomba açıklama! 3 aylık otel masrafı dudak uçuklattı!

"3 AYDA 1 TRİLYONLUK OLUYORUM"

Program sırasında lüks yaşantısından bahseden Bahar Candan, kaldığı otel hakkındaki soruyu "Ben 3 ayda 1 trilyonluk oluyorum" diyerek yanıtladı.

Skandallar kraliçesi Bahar Candan’dan yeni bomba açıklama! 3 aylık otel masrafı dudak uçuklattı!

"AYNI PARAYI HERKES HARCIYOR"

Bunun üzerine "Peki, o kadar kazanıyor musun?" diye soran Serengil ise Bahar Candan'dan "Benim ülkemize şöyle bir artım olabilir: Ben Euro bazlı alışveriş yapıp, konaklayıp, yiyorum ve bunu ülkemizde yapıyorum. Aynı parayı bence herkes harcıyor" cevabını aldı.

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