Skandallar kraliçesi Bahar Candan’dan yeni bomba açıklama! 3 aylık otel masrafı dudak uçuklattı!

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan kilo alarak katıldığı Doya Doya Moda ile yeniden adını duyurmuştu… Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Bahar Candan, katıldığı programında lüks yaşantısına dair soruları yanıtladı. Kaldığı otele ne kadar ücret verdiğini açıkladı. Bahar Candan, bu kadar parayı nasıl kazandığına dair ise "Ben Euro bazlı alışveriş yapıp, konaklayıp, yiyorum ve bunu ülkemizde yapıyorum. Aynı parayı bence herkes harcıyor" dedi. İşte skandallar kraliçesi Bahar Candan'ın olay sözleri…