Skandallar kraliçesinden itiraflar! Bahar Candan’ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü! Ablası Nihal Candan ’Murat Boz’la parti ilişkimden pişmanım’ demişti…

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan kilo alarak katıldığı Doya Doya Moda ile yeniden adını duyurmuştu… Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Lüks yaşantısıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın aylık geliri duyanları şoke etmişti. Bahar Candan daha önce de kaldığı otele ne kadar ücret verdiğini açıklamıştı. Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın konuğu olan Bahar Candan yıllar sonra Murat Boz itirafıyla dikkat çekti. Bahar Candan yine ilginç açıklamalar yaptı. İşte skandallar kraliçesi Bahar Candan'ın olay sözleri…