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Haberler Galeri Skandallar kraliçesinden itiraflar! Bahar Candan’ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü! Ablası Nihal Candan 'Murat Boz'la parti ilişkimden pişmanım' demişti…
Giriş Tarihi: 01.04.2022 07:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 07:28

Skandallar kraliçesinden itiraflar! Bahar Candan’ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü! Ablası Nihal Candan 'Murat Boz'la parti ilişkimden pişmanım' demişti…

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan kilo alarak katıldığı Doya Doya Moda ile yeniden adını duyurmuştu… Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Lüks yaşantısıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın aylık geliri duyanları şoke etmişti. Bahar Candan daha önce de kaldığı otele ne kadar ücret verdiğini açıklamıştı. Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın konuğu olan Bahar Candan yıllar sonra Murat Boz itirafıyla dikkat çekti. Bahar Candan yine ilginç açıklamalar yaptı. İşte skandallar kraliçesi Bahar Candan'ın olay sözleri…

Skandallar kraliçesinden itiraflar! Bahar Candan’ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü! Ablası Nihal Candan ’Murat Boz’la parti ilişkimden pişmanım’ demişti…

Katarsis'te Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın konuğu olan Bahar Candan yine ilginç açıklamalar yaptı. Son olarak Al Sana Haber'den kovulan Bahar Candan Murat Boz itirafıyla dikkat çekti. Bahar Candan Murat Boz'un kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Skandallar kraliçesinden itiraflar! Bahar Candan’ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü! Ablası Nihal Candan ’Murat Boz’la parti ilişkimden pişmanım’ demişti…

Bahar Candan ilginç açıklamalarda bulundu. Yıllar önce Murat Boz ile yakalanan Bahar Candan yine konuyu Murat Boz'a getirdi. Bahar Candan "Seni bu dünyada en çok değerli ve değersiz hissettiren şey ne?" sorusuna yanıtıyla gündem oldu.

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Skandallar kraliçesinden itiraflar! Bahar Candan’ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü! Ablası Nihal Candan ’Murat Boz’la parti ilişkimden pişmanım’ demişti…

Bahar Candan açıklamasında "Açıkcası son günlerde epey değersiz hissetmeye başladım. Bunu bana Murat Boz çok iyi hatırlattı. Çünkü o bir balık burcu ve ben duygulara çok inanırım. Duygusallık beni derinden etkiler. Onun beni duygularıyla besleyebileceğine inandım ama sonra öyle olmadığını gördüm. Her şey bizimle alakalı" dedi.

Skandallar kraliçesinden itiraflar! Bahar Candan’ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü! Ablası Nihal Candan ’Murat Boz’la parti ilişkimden pişmanım’ demişti…

NİHAL CANDAN'IN İTİRAFI AKILLARA GELDİ
Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan geçtiğimiz yıl Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali'nin "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" yanıtını vermişti.

Skandallar kraliçesinden itiraflar! Bahar Candan’ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü! Ablası Nihal Candan ’Murat Boz’la parti ilişkimden pişmanım’ demişti…

NE OLMUŞTU?

2017 yılında yaşanan olayda Murat Boz ve Eser Yenenler, Bahar–Nihal Candan kardeşler ve Özge Bitmez ile gece eğlenmeye gitmişti.

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