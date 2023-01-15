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Haberler Galeri Şöhretleri bir reklamla geldi! Şimdilerin ünlü oyuncuları Tuba Büyüküstün, Yasemin Özilhan, Özge Özpirinçci ve daha nicesi...
Giriş Tarihi: 15.01.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 11:42

Şöhretleri bir reklamla geldi! Şimdilerin ünlü oyuncuları Tuba Büyüküstün, Yasemin Özilhan, Özge Özpirinçci ve daha nicesi...

Ünlü isimlerin şöhret yolculuğunda bazen şansın payı da oldukça yüksek. Sokakta keşfedilen de var, bir reklamda rol aldıktan sonra hayatı değişen de... Uzun yıllardır projelerin aranılan isimleri olan birçok oyuncu da üniversite yıllarında oynadıkları reklam filmleriyle tanındı. Şimdilerin ünlü oyuncuları Tuba Büyüküstün, Yasemin Özilhan, Özge Özpirinçci ve daha nicesi...

MERVE YURTYAPAN
Şöhretleri bir reklamla geldi! Şimdilerin ünlü oyuncuları Tuba Büyüküstün, Yasemin Özilhan, Özge Özpirinçci ve daha nicesi...

Bu isimlerin başında Tuba Büyüküstün geliyor. Hülya Avşar ile rol aldığı bir reklam hayatının şansı oldu ve yapımcılar bu çok dikkat çeken projeden sonra kapısını çaldı.

Şöhretleri bir reklamla geldi! Şimdilerin ünlü oyuncuları Tuba Büyüküstün, Yasemin Özilhan, Özge Özpirinçci ve daha nicesi...

Ardından hızlı bir yükseliş geldi.

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Şöhretleri bir reklamla geldi! Şimdilerin ünlü oyuncuları Tuba Büyüküstün, Yasemin Özilhan, Özge Özpirinçci ve daha nicesi...

Dönemin çok konuşulan dizilerinde önce yan karakter olarak rol aldı, sonra da Türkiye'nin yıldızlarından biri oldu.

Şöhretleri bir reklamla geldi! Şimdilerin ünlü oyuncuları Tuba Büyüküstün, Yasemin Özilhan, Özge Özpirinçci ve daha nicesi...

Büyüküstün'ün rol aldığı reklam filmi aslında birçok ünlü isme şöhret kapılarını açtı.

Şöhretleri bir reklamla geldi! Şimdilerin ünlü oyuncuları Tuba Büyüküstün, Yasemin Özilhan, Özge Özpirinçci ve daha nicesi...
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