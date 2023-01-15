Giriş Tarihi: 15.01.2023 11:37
Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
11:42
Şöhretleri bir reklamla geldi! Şimdilerin ünlü oyuncuları Tuba Büyüküstün, Yasemin Özilhan, Özge Özpirinçci ve daha nicesi...
Ünlü isimlerin şöhret yolculuğunda bazen şansın payı da oldukça yüksek. Sokakta keşfedilen de var, bir reklamda rol aldıktan sonra hayatı değişen de... Uzun yıllardır projelerin aranılan isimleri olan birçok oyuncu da üniversite yıllarında oynadıkları reklam filmleriyle tanındı. Şimdilerin ünlü oyuncuları Tuba Büyüküstün, Yasemin Özilhan, Özge Özpirinçci ve daha nicesi...