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Haberler Galeri Sokağa cesur kıyafetiyle çıkan Dilara Aksüyek yeni bir aşka mı yelken açtı? Gerçeği itiraf etti!
Giriş Tarihi: 30.05.2022 08:22 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 08:39

Sokağa cesur kıyafetiyle çıkan Dilara Aksüyek yeni bir aşka mı yelken açtı? Gerçeği itiraf etti!

Son olarak rol aldığı İstanbullu Gelin dizisiyle büyük çıkış yakalayan güzel oyuncu Dilara Aksüyek, son dönemlerde hem işiyle hem de özel hayatıyla adından sıkça bahsettiriyor. Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay ile ilişkisini noktalamıştı. Adı birçok isimle anılan Aksüyek, özel hayatıyla merak ediliyor. Son olarak 'Baş Belası' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Dilara Aksüyek, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda erkek arkadaşı ile görüntülendi. Sokağa oldukça cesur bir kıyafetle çıkan Aksüyek, merak edilenleri bir bir açıkladı.

Sokağa cesur kıyafetiyle çıkan Dilara Aksüyek yeni bir aşka mı yelken açtı? Gerçeği itiraf etti!

Güzel oyuncu Dilara Aksüyek, İlk rolü 2012 yılında 'Evlerden Biri' dizisindeki 'Filiz' karakteri olan, sonrasında 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de 'Mahfiruze Sultan'ı ve 'İstanbullu Gelin'de 'İpek Boran'ı canlandırarak adını geniş kitlelere duyurmuştu. 34 yaşındaki ünlü isim, kendisi gibi oyuncu olan Arka Sokaklar'ın yıldızı Onur Bay ile aşk yaşamıştı. Ayrılığın ardından Cihangir'de işletmeci Erken Şen ile görüntülenen oyuncu, "Neden benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz?" diyerek, gazetecilere sitem etmiş; ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.

Sokağa cesur kıyafetiyle çıkan Dilara Aksüyek yeni bir aşka mı yelken açtı? Gerçeği itiraf etti!

Oyunculuktaki başarısı kadar güzelliğiyle de dillere destan olan Dilara Aksüyek, sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor.

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Sokağa cesur kıyafetiyle çıkan Dilara Aksüyek yeni bir aşka mı yelken açtı? Gerçeği itiraf etti!

34 yaşındaki Aksüyek'in Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Sokağa cesur kıyafetiyle çıkan Dilara Aksüyek yeni bir aşka mı yelken açtı? Gerçeği itiraf etti!

Güzel oyuncunun paylaştığı iddialı pozlarına ise takipçilerinden beğeni ve yorum yağıyor.

Sokağa cesur kıyafetiyle çıkan Dilara Aksüyek yeni bir aşka mı yelken açtı? Gerçeği itiraf etti!

Baba dizisinin kadrosuna katılan Dilara Aksüyek cuma gecesi Cihangir'de arkadaşları ile bir mekanda sohbet etti.

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