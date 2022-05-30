Sokağa cesur kıyafetiyle çıkan Dilara Aksüyek yeni bir aşka mı yelken açtı? Gerçeği itiraf etti!

Güzel oyuncu Dilara Aksüyek, İlk rolü 2012 yılında 'Evlerden Biri' dizisindeki 'Filiz' karakteri olan, sonrasında 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de 'Mahfiruze Sultan'ı ve 'İstanbullu Gelin'de 'İpek Boran'ı canlandırarak adını geniş kitlelere duyurmuştu. 34 yaşındaki ünlü isim, kendisi gibi oyuncu olan Arka Sokaklar'ın yıldızı Onur Bay ile aşk yaşamıştı. Ayrılığın ardından Cihangir'de işletmeci Erken Şen ile görüntülenen oyuncu, "Neden benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz?" diyerek, gazetecilere sitem etmiş; ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.