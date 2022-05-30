Giriş Tarihi: 30.05.2022 08:22
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
08:39
Sokağa cesur kıyafetiyle çıkan Dilara Aksüyek yeni bir aşka mı yelken açtı? Gerçeği itiraf etti!
Son olarak rol aldığı İstanbullu Gelin dizisiyle büyük çıkış yakalayan güzel oyuncu Dilara Aksüyek, son dönemlerde hem işiyle hem de özel hayatıyla adından sıkça bahsettiriyor. Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay ile ilişkisini noktalamıştı. Adı birçok isimle anılan Aksüyek, özel hayatıyla merak ediliyor. Son olarak 'Baş Belası' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Dilara Aksüyek, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda erkek arkadaşı ile görüntülendi. Sokağa oldukça cesur bir kıyafetle çıkan Aksüyek, merak edilenleri bir bir açıkladı.