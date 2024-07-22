Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybeden Mahra'nın acılı anne-babası konuştu: "CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok’"

DERYA PINAR: ACILI BİR KADINA ŞİDDET UYGULADILAR



TBMM'deki sokak köpeklerine yönelik görüşmelerde saldırıya uğradınız. Yaşadıklarınızı anlatır mısınız?

Sinirlerim çok bozuk. Kızımı kaybettikten sonra çok yıpranmıştım. Ama bu sefer çok sinirlerim bozuldu. Ben normalde sakin bir insanım ama beni bile çileden çıkardılar. Köpek haklarını savunanlar tarafından da birçok defa böyle saldırılara maruz kalmıştım. Şimdi kameralar çekerken onları savunanlar tarafından saldırıya uğradım. "Kadın hakları, insan hakları, doğa haklarını savunuyoruz" diyorlar ama acılı bir kadına şiddet uyguladılar. Ben de bir kadınım, benim çocuğum da kızdı. Bizim hiç hayat hakkımız yokmuş gibi, köpekleri savunuyorlar.

Sokak köpeklerine yönelik düzenlemeyi nasıl buluyorsunuz?

Sokak köpeklerine yönelik yasa bence eksiklikler taşıyor. Sokak köpeklerine yiyecek vermek de yasaklanmalı. Beslediklerinde sokak köpeklerinin sayısının önüne kimse geçemez. Sadece sokak köpekleri değil, genel anlamda hayvan beslemek yasaklanmalı. Sokaklarda köpek terörü var. Bu teröre karşı ses çıkaranları da tehdit eden köpek savunucuları var. Köpekleri insanların evlerinin önünde besliyorlar. Gidin başka yerde besleyin deyince de sizi medyaya veririm, kameraları yığarım diye tehdit ediyorlar. Hem köpekler üzerinden rant sağlıyorlar hem de sokakları terörize ediyorlar. Buna dur denilmesi gerekiyor artık. Yasa eksik kalan bir diğer nokta ise, yasaklı ırklar konusu ve sahipli köpeklere tasma bağ takma zorunluluğu. Ayrıca köpeklerin kamusal alanlara çocuk parkları gibi girmemesi gerektiği ve dışkılarının toplanması zorunluluğu da yasada yer almalı.