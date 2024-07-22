Giriş Tarihi: 22.07.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
07:15
Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybeden Mahra'nın acılı anne-babası konuştu: "CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok’"
Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra'nın acılı annesi Derya Pınar ve babası Murat Pınar, GÜNAYDIN'a konuştu. Halkın sokakta başıboş köpek görmek istemediğini söyleyen anne-baba; kızlarının son sözlerini, yaşadıkları acıyı ve CHP'liler tarafından uğradıkları saldırıyı anlattı...