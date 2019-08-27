Gençlik halleri ortaya çıktı! Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor

Şoke eden değişim: Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor!

Türkiye'nin televizyon ekranlarından tanıdığı birçok efsane isim bulunuyor. Bu isimlerden kimisi yıllara meydan okurken kimisi de geçen zaman yenik düşüyor. Ekranlarda gördüğümüz ya da yıllar önce popüler olan isimlerin seneler içindeki değişimi zamanın nasıl akıp geçtiğini gözler önüne seriyor.

İŞTE MERAL ZEREN VE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN YILLAR ÖNCE VE SONRAKİ HALLERİ...