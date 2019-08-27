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  • Gençlik halleri ortaya çıktı! Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor

Gençlik halleri ortaya çıktı! Salako'nun 'si 'i görenler tanıyamıyor

'ın en sevilen filmlerinden biri olan Salako hala hafızalardaki yerini koruyor. Yeşilçam'ın bu ünlü filminde Salako'nun sevdiği rolüyle karşımıza çıkmıştı. Yine Meral Zeren'i ve 'lı unutulmaz film Banker Bilo'daki rolüyle de hepimiz hatırlıyoruz. Yeşilçam'ın bir dönem güzel yıldızlarından biri olan ve daha çok komedi filmlerinde karşımıza çıkan Meral Zeren'in yıllar içindeki değişmi ise adeta şoke etti! Gençliğinde tüm gözlerin çevrildiği duru güzelliğiyle büyük ilgi gören ünlü oyuncu da elbette zamana karşı koyamamış.

Giriş Tarihi: 27.08.2019 20:54 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 21:25
Şoke eden değişim: Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor!

Şoke eden değişim: Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor!

Türkiye'nin televizyon ekranlarından tanıdığı birçok efsane isim bulunuyor. Bu isimlerden kimisi yıllara meydan okurken kimisi de geçen zaman yenik düşüyor. Ekranlarda gördüğümüz ya da yıllar önce popüler olan isimlerin seneler içindeki değişimi zamanın nasıl akıp geçtiğini gözler önüne seriyor.

İŞTE VE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN YILLAR ÖNCE VE SONRAKİ HALLERİ...

Şoke eden değişim: Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor!

Şoke eden değişim: Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor!

AHMET SEZEREL

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Şoke eden değişim: Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor!

Şoke eden değişim: Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor!

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

Şoke eden değişim: Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor!

Şoke eden değişim: Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor!

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Şoke eden değişim: Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor!

Şoke eden değişim: Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor!

ATİLLA OLGAÇ

Şoke eden değişim: Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor!

Şoke eden değişim: Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor!

HÜLYA DARCAN

Şoke eden değişim: Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor!

Şoke eden değişim: Salako'nun Emine'si Meral Zeren'i görenler tanıyamıyor!

AYDAN BURHAN

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