Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!

Unutulmaz şarkılarda imzası olan usta sanatçı Selami Şahin hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet etmesi, çevredekileri rahatsız ediyor.