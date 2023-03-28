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Haberler Galeri Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!
Giriş Tarihi: 28.03.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 06:57

Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!

Magazin kulislerini karıştıracak olay! 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bıraktı. Kadınlar Selami Şahin'den rahatsız! Unutulmaz şarkılarda imzası olan usta sanatçı Selami Şahin hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet etmesi, çevredekileri rahatsız ediyor. Kadınlarla flörtöz tavırlarla tanışmak için tokalaşan Selami Şahin, ellerini bırakmadığı kadınları garip tekliflerle ofisine kahveye davet ediyor. Kadınlarla görüntülerinin de çekildiği, 38 yıllık evli 3 çocuk babası olan Selami Şahin'in bu davranışı sonrası eşi Didem Şahin'in tavrı ise merak konusu oldu.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!

Seninle Başım Dertte, Gitme Sana Muhtacım ve Bulamazsın gibi onlarca unutulmaz aşk şarkılarına imza atan Selami Şahin cephesinden şaşırtan haber!

Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!

FLÖRTÖZ TAVIRLAR SENİNLE

Etiler'deki ünlü bir AVM'nin karşısında ofisi olan sanatçıdan bölgede oturan kadınlar rahatsız.

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Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!

Bunun nedeni ise Şahin'in yoldan geçen kadınlara karşı flörtöz tavırlar sergilemesi.

Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!

Magazin kulislerini karıştıracak olay! 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bıraktı.

Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!

Unutulmaz şarkılarda imzası olan usta sanatçı Selami Şahin hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet etmesi, çevredekileri rahatsız ediyor.

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