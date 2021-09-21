Solmaz Çiros’un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı süper minisiyle sosyal medyada adeta şov yaptı!

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay oldu. Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırttı. Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı dans videoları ile gündeme geldi. Seda Sayan'ın konserinde dans etti. Süper minisiyle dans eden gelin adayı sahnede zor anlar yaşadı. Solmaz Çiros'un dans videolarına fazla kiloları damga vurdu. İşte fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali...