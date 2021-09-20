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Haberler Galeri Solmaz Çiros'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı süper minisiyle şov yaptı!
Giriş Tarihi: 20.09.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 11:06

Solmaz Çiros'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı süper minisiyle şov yaptı!

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay oldu. Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırttı. Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı dans videoları ile gündeme geldi. Seda Sayan'ın konserinde dans etti. Süper minisiyle dans eden gelin adayı sahnede zor anlar yaşadı. Solmaz Çiros'un dans videolarına fazla kiloları damga vurdu. İşte fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali...

Solmaz Çiros’un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı süper minisiyle şov yaptı!

Seda Sayan'ın "Evleneceksen Gel" programına gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın konserinde dans etti. Süper minisiyle dans eden gelin adayı sahnede zor anlar yaşadı.

Solmaz Çiros’un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı süper minisiyle şov yaptı!

Kuruçeşme'de konser veren Seda Sayan, mayo ve etekten oluşan kostümüyle sahnede beğeni topladı. Seda Sayan sahnesine Solmaz Çiros'u konuk etti.

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Solmaz Çiros’un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı süper minisiyle şov yaptı!

Evlendirme programındaki oryantal dansıyla adeta hafızlara kazınan Solmaz Çiros, son dönemde aldığı kilolarla gündeme geliyordu.

Solmaz Çiros’un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı süper minisiyle şov yaptı!

Evlendirme programında oldukça zayıf olan gelin adayının son hali de hayranları tarafından beğeni alıyor.

Solmaz Çiros’un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı süper minisiyle şov yaptı!

Gelin adayı Solmaz Seda Sayan'ın davetlisi olarak sahnede dans etti.

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