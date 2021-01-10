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Haberler Galeri Son dakika: Bir aşk bombası da İclal Aydın'dan geldi! 49 yaşındaki İclal Aydın gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı!

: Bir da 'dan geldi! 49 yaşındaki İclal Aydın gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı!

Magazin gündemi aşk bombasını konuşuyor. Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu son olarak dizisinde boy göstermiş sonrasında 'da sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Zamanının büyük bölümü yazdığı romanına ayıran İclal Aydın gönlünü kendi gibi oyuncu 'e kaptırdı. 49 yaşındaki İclal Aydın ile Erdinç Gülener'in eski arkadaş oldukları ve yıllar sonra yeniden görüşmeye başlamalarıyla yakınlaştıkları iddia edildi. İşte son dakika olarak düşen İclal Aydın ile Erdinç Gülener aşkının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 10.01.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 15:00
Son dakika: Bir aşk bombası da İclal Aydın'dan geldi! 49 yaşındaki İclal Aydın gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı!

Son olarak dizisinde boy gösteren oyuncu İclal Aydn sonrasında 'da sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Magazin gündemi düşen son dakika haberine göre yeni bir aşka yelken açtı.

Son dakika: Bir aşk bombası da İclal Aydın'dan geldi! 49 yaşındaki İclal Aydın gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı!

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu pandemi döneminde 'ya yerleşmiş ve zamanının büyük bölümünü yazdığı romanına ayırmıştı.

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Son dakika: Bir aşk bombası da İclal Aydın'dan geldi! 49 yaşındaki İclal Aydın gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı!

Sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunan hayranlarıyla buradan etkileşimde bulunmayı ihmal etmiyor.

Son dakika: Bir aşk bombası da İclal Aydın'dan geldi! 49 yaşındaki İclal Aydın gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı!

Geçtiğimiz haftalarda 18 yaşına basan kızı Zeynep Lal'in doğum günü bu fotoğrafla kutlayan ve kızının güzelliği sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.

Son dakika: Bir aşk bombası da İclal Aydın'dan geldi! 49 yaşındaki İclal Aydın gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı!

'dan yeni yılın ilk günlerinde güzel haber geldi.

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