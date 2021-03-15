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Son Dakika: Canlı yayında 'a şok! Kibar ve çocukları Esra Erol'u tehdit etti!

ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan 'da bugün şaşırtıcı bir olay yaşandı. Esra Erol'un canlı yayında ortaya çıkardığı evlilik dolandırıcılığının ardından şimdi 16 yıl önce işlenen cinayet olayı ortaya çıktı. Olay zinciri ise 'in programa katılarak birkaç ay önce evlendiği isimli kadının 85 bin lira parasını alıp kayıplara karıştığını söylemesi ile başladı. Ancak 'ın eşinin 16 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Son dakika haberine göre ise, bu olayı ortaya çıkaran Esra Erol ise Kibar ve onun çocukları tarafından tehdit edildi. Ünlü sunucu Esra Erol canlı yayında aldığı tehditleri açıkladı. İşte Esra Erol'un programında yaşananlar

Giriş Tarihi: 15.03.2021 19:27 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 20:23
Son Dakika: Canlı yayında Esra Erol'a şok! Kibar ve çocukları Esra Erol'u tehdit etti!

, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri ekranlarına taşımaya devam ediyor.

Son Dakika: Canlı yayında Esra Erol'a şok! Kibar ve çocukları Esra Erol'u tehdit etti!

Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

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Son Dakika: Canlı yayında Esra Erol'a şok! Kibar ve çocukları Esra Erol'u tehdit etti!

'de yayınlanan 'un programında bugün şaşırtıcı bir olay yaşandı.

Son Dakika: Canlı yayında Esra Erol'a şok! Kibar ve çocukları Esra Erol'u tehdit etti!

'un canlı yayında ortaya çıkardığı evlilik dolandırıcılığının ardından şimdi 16 yıl önce işlenen cinayet olayı ortaya çıktı.

Son Dakika: Canlı yayında Esra Erol'a şok! Kibar ve çocukları Esra Erol'u tehdit etti!

Olay zinciri ise 'in programa katılarak birkaç ay önce evlendiği isimli kadının 85 bin lira parasını alıp kayıplara karıştığını söylemesi ile başladı.

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