Giriş Tarihi: 18.03.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 06:49

SON DAKİKA: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir evi neden terk etti? Demet Özdemir iddialara ateş püskürdü...

SON DAKİKA: Magazin gündemi iki gündür isim verilmeden ortaya atılan bir dediikodu ile çalkalanıyor! Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu. Magazin kulislerine bomba gibi düştü… Evi terk ettiği konuşulan Demet Özdemir'den tüm bu iddialara sert yanıt geldi. Demet Özdemir sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü... Demet Özdemir'in paylaşımına eşi Oğuzhan Koç'tan da destek gecikmedi...