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Haberler Galeri SON DAKİKA: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir evi neden terk etti? Demet Özdemir iddialara ateş püskürdü...
Giriş Tarihi: 18.03.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 06:49

SON DAKİKA: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir evi neden terk etti? Demet Özdemir iddialara ateş püskürdü...

SON DAKİKA: Magazin gündemi iki gündür isim verilmeden ortaya atılan bir dediikodu ile çalkalanıyor! Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu. Magazin kulislerine bomba gibi düştü… Evi terk ettiği konuşulan Demet Özdemir'den tüm bu iddialara sert yanıt geldi. Demet Özdemir sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü... Demet Özdemir'in paylaşımına eşi Oğuzhan Koç'tan da destek gecikmedi...

SON DAKİKA: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir evi neden terk etti? Demet Özdemir iddialara ateş püskürdü...

26 Şubat'ta yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir, doğum günü için İhtiyaç Haritası yararına kampanya başlatmış ve yüklü miktarda bağış toplamıştı. Deprem felaketi nedeni ile doğum günü yapmak istemeyen Demet Özdemir yakın arkadaşlarıyla küçük bir kutlama yapmak için biraraya gelmiş ama gece pek de güzel bitmemiş. İddialara göre Oğuzhan Koç, eşini üzecek davranışlarda bulunmuş ve tartışma büyüyünce Demet Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine yakın dostu Saadet Özsırkıntı'nın evine gitmişti.

SON DAKİKA: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir evi neden terk etti? Demet Özdemir iddialara ateş püskürdü...

Geçen ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenen magazin dünyasının ünlü çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaştığı haberleri sonrası sosyal medya oldukça konuşulacak bir iddia ile çalkalandı.

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SON DAKİKA: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir evi neden terk etti? Demet Özdemir iddialara ateş püskürdü...

Magazin gündemi iki gündür isim verilmeden ortaya atılan bir dediikoduyu konuşuyordu.

SON DAKİKA: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir evi neden terk etti? Demet Özdemir iddialara ateş püskürdü...

Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

SON DAKİKA: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir evi neden terk etti? Demet Özdemir iddialara ateş püskürdü...

Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.

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