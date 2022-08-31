Son Dakika: Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç ifade verdi! Yağmur Sarnıç: İyi çekin evine gidiyorum!

ÜSLUBU DİKKAT ÇEKTİ

Beykoz'daki dosyasından da Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Sarnıç, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sarnıç, mesai saati bitiminde olduğu için nöbetçi mahkemeye ifade verdi.