Giriş Tarihi: 31.08.2022 20:14
Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
20:14
Son Dakika: Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç ifade verdi! Yağmur Sarnıç: İyi çekin evine gidiyorum!
Son Dakika! Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında açılan davalarda ifade vermediği için yakalama kararı çıkarıldı. Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, polis eşliğinde getirildiği adliyeden ifadesini verdikten kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "İyi çekin evine gidiyorum. Sakız gibi yapışıyorsunuz" diyerek adliyeden ayrıldı. İşte ayrıntılar!