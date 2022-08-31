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Haberler Galeri Son Dakika: Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç ifade verdi! Yağmur Sarnıç: İyi çekin evine gidiyorum!
Giriş Tarihi: 31.08.2022 20:14 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 20:14

Son Dakika: Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç ifade verdi! Yağmur Sarnıç: İyi çekin evine gidiyorum!

Son Dakika! Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında açılan davalarda ifade vermediği için yakalama kararı çıkarıldı. Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, polis eşliğinde getirildiği adliyeden ifadesini verdikten kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "İyi çekin evine gidiyorum. Sakız gibi yapışıyorsunuz" diyerek adliyeden ayrıldı. İşte ayrıntılar!

DENİZ YUSUFOĞLU
Son Dakika: Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç ifade verdi! Yağmur Sarnıç: İyi çekin evine gidiyorum!

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç davalara katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Son Dakika: Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç ifade verdi! Yağmur Sarnıç: İyi çekin evine gidiyorum!

Yağmur Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de polis tarafından gözaltına alındı.

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Son Dakika: Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç ifade verdi! Yağmur Sarnıç: İyi çekin evine gidiyorum!

Yağmur Sarnıç, önce Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

Son Dakika: Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç ifade verdi! Yağmur Sarnıç: İyi çekin evine gidiyorum!

Sarnıç'ın buradaki dosyalarda ifadesi alınıp yakalama kararları kaldırıldı.

Son Dakika: Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç ifade verdi! Yağmur Sarnıç: İyi çekin evine gidiyorum!

ÜSLUBU DİKKAT ÇEKTİ

Beykoz'daki dosyasından da Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Sarnıç, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sarnıç, mesai saati bitiminde olduğu için nöbetçi mahkemeye ifade verdi.

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