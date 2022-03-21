Giriş Tarihi: 21.03.2022 19:43 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 19:46

SON DAKİKA | Esra Erol’da eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma canlı yayına katıldı! Esra Erol’da Fatma, annesiyle yüzleşti!

Son Dakika: ATV'nin reyting rekortmeni ve en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da daha önce yaşadıklarıyla programa konu olan Fatma, bugün yeniden canlı yayına katıldı. Esra Erol, anne Melahat Okur'un 'kızım kayıp onu bulun' isteğini geri çevirmeyerek Fatma'yı bir kez daha buldu. 2 çocuk babası, Ahmet ve onun eşi ile birlikte yaşayan Fatma'nın son hali yürekleri burktu. Kızının hamile olduğunu ve çocuğunu düşürdüğünü iddia eden anne Melahat Okur, kızı Fatma ile canlı yayında yüzleşti. Fatma bütün gerçekleri canlı yayında açıkladı. İşte ayrıntılar!