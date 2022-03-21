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Haberler Galeri SON DAKİKA | Esra Erol’da eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma canlı yayına katıldı! Esra Erol’da Fatma, annesiyle yüzleşti!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 19:43 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 19:46

SON DAKİKA | Esra Erol’da eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma canlı yayına katıldı! Esra Erol’da Fatma, annesiyle yüzleşti!

Son Dakika: ATV'nin reyting rekortmeni ve en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da daha önce yaşadıklarıyla programa konu olan Fatma, bugün yeniden canlı yayına katıldı. Esra Erol, anne Melahat Okur'un 'kızım kayıp onu bulun' isteğini geri çevirmeyerek Fatma'yı bir kez daha buldu. 2 çocuk babası, Ahmet ve onun eşi ile birlikte yaşayan Fatma'nın son hali yürekleri burktu. Kızının hamile olduğunu ve çocuğunu düşürdüğünü iddia eden anne Melahat Okur, kızı Fatma ile canlı yayında yüzleşti. Fatma bütün gerçekleri canlı yayında açıkladı. İşte ayrıntılar!

SON DAKİKA | Esra Erol’da eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma canlı yayına katıldı! Esra Erol’da Fatma, annesiyle yüzleşti!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da bugün tekrar Fatma'nın konusu ele alındı.

SON DAKİKA | Esra Erol’da eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma canlı yayına katıldı! Esra Erol’da Fatma, annesiyle yüzleşti!

Kuması ve eşiyle birlikte yaşayan Fatma, Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını ve başka erkeklere satıldığını dile getirerek yardım istemişti.

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SON DAKİKA | Esra Erol’da eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma canlı yayına katıldı! Esra Erol’da Fatma, annesiyle yüzleşti!

Ahmet ve Ahmet'in annesi tarafından şiddet gören Fatma'nın saçları kısacık kesilmişti.

Fatma, eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol Fatma'nın son halini ortaya çıkardı! İşte Fatma'nın yürek burkan o hali! | Video

SON DAKİKA | Esra Erol’da eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma canlı yayına katıldı! Esra Erol’da Fatma, annesiyle yüzleşti!

Geçtiğimiz gün canlı yayına katılan Fatma'nın annesi Melahat Oruç, kızının son durumu ile ilgili Erol'dan yardım istedi.

SON DAKİKA | Esra Erol’da eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma canlı yayına katıldı! Esra Erol’da Fatma, annesiyle yüzleşti!

"FATMA GÖRDÜĞÜ ŞİDDETTEN DOLAYI BEBEĞİNİ KAYBETTİ"

Anne Oruç, kızının Ahmet'ten gördüğü şiddet nedeniyle bebeğini kaybettiğini de sözlerine ekledi.

SON DAKİKA | Esra Erol'da eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma canlı yayına katıldı! Esra Erol'da Fatma annesiyle yüzleşti! | Video

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