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Haberler Galeri SON DAKİKA: Fenomen Taha Duymaz öldü mü? yaşıyor mu? Taha Duymaz’ın enkazından yeni gelişme! Dilan Polat son durumu paylaştı!
Giriş Tarihi: 16.02.2023 19:10 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 19:10

SON DAKİKA: Fenomen Taha Duymaz öldü mü? yaşıyor mu? Taha Duymaz’ın enkazından yeni gelişme! Dilan Polat son durumu paylaştı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın yaşayıp yaşamadığı onu takip eden 1.3 milyon takipçisi ve sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın öldüğü ama açıklanmadığı yönündeki ortaya atılan çarpıcı iddialar konuşulmaya devam ederken geçtiğimiz günlerde CZN Burak enkaz başından ailesi ile paylaşımda bulunmuştu. Çalışmaların devam ettiği Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazının son halini fenomen Dilan Polat paylaştı. Taha Duymaz'ın depremde enkaz altında kaldığı haberini ilk aldığı andan itibaren genç fenomeni bulmak için seferber olan Dilan Polat paylaşımlarıyla an be an aldığı bilgileri sosyal medyadan aktarıyor... Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Taha Duymaz öldü mü?

SON DAKİKA: Fenomen Taha Duymaz öldü mü? yaşıyor mu? Taha Duymaz’ın enkazından yeni gelişme! Dilan Polat son durumu paylaştı!

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın iki kardeşi ile halasının Hatay'daki evinde göçük altında kaldığı haberini ilk olarak ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Taha Duymaz'dan depremin 10. gününde hala haber alınamadı. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın öldüğü ama açıklanmadığı yönündeki ortaya atılan çarpıcı iddialar konuşulmaya devam ederken enkazdan yeni haber geldi.

SON DAKİKA: Fenomen Taha Duymaz öldü mü? yaşıyor mu? Taha Duymaz’ın enkazından yeni gelişme! Dilan Polat son durumu paylaştı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın yaşayıp yaşamadığı onu takip eden 1.3 milyon takipçisi ve sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor.

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SON DAKİKA: Fenomen Taha Duymaz öldü mü? yaşıyor mu? Taha Duymaz’ın enkazından yeni gelişme! Dilan Polat son durumu paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde CZN Burak enkaz başından ailesi ile paylaşımda bulunmuştu.

SON DAKİKA: Fenomen Taha Duymaz öldü mü? yaşıyor mu? Taha Duymaz’ın enkazından yeni gelişme! Dilan Polat son durumu paylaştı!

Çalışmaların devam ettiği Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazının son halini fenomen Dilan Polat paylaştı. Taha Duymaz'ın depremde enkaz altında kaldığı haberini ilk aldığı andan itibaren genç fenomeni bulmak için seferber olan Dilan Polat paylaşımlarıyla an be an aldığı bilgileri sosyal medyadan aktarıyor...

Taha Duymaz öldü mü yaşıyor mu? Fenomen Dilan Polat son durumu açıkladı | Video

SON DAKİKA: Fenomen Taha Duymaz öldü mü? yaşıyor mu? Taha Duymaz’ın enkazından yeni gelişme! Dilan Polat son durumu paylaştı!

Dilan Polat, Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı bölgenin son halini ve yapılan çalışmaları paylaştı.

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