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Haberler Galeri SON DAKİKA: Fenomen Taha Duymaz'ın son paylaşımında dikkat çeken battaniye detayı! Taha Duymaz'ın ailesi hakkında çarpıcı iddialar!
Giriş Tarihi: 14.02.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 08:27

SON DAKİKA: Fenomen Taha Duymaz'ın son paylaşımında dikkat çeken battaniye detayı! Taha Duymaz'ın ailesi hakkında çarpıcı iddialar!

Depremde enkazda kalan Taha Duymaz'ın ablası ve kardeşinden yeni açıklama geldi! Sosyal medya kullanıcıları fenomen Taha Duymaz'ın akıbetini merak ediyor! SON DAKİKA: Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların sevgisini kazanan genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Taha Duymaz ve ailesinin enkaz altında kaldığını gözyaşlarıyla duyuran ablası Semiha Duymaz'dan son dakika yeni açıklama geldi. Enkazın başından paylaşımda bulunan Taha Duymaz'ın ablası genç fenomenden gelecek haberleri umutla bekleyen takipçilerine yeni bilgi vermişti. İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan Dilan Polat da paylaştığı video ile Taha Duymaz'ın bulunduğu enkaz ile ilgili aldığı son bilgiyi paylaştı. Taha'nın kaldığı evden attığı son storysinde üzerindeki battaniye enkazdan çıkarken Taha Duymaz hakkında ortaya ilginç iddialar atıldı.

SON DAKİKA: Fenomen Taha Duymaz’ın son paylaşımında dikkat çeken battaniye detayı! Taha Duymaz’ın ailesi hakkında çarpıcı iddialar!

SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ENKAZDAN ÇIKTI MI?

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için Dilan Polat adeta seferber olmuştu.

SON DAKİKA: Fenomen Taha Duymaz’ın son paylaşımında dikkat çeken battaniye detayı! Taha Duymaz’ın ailesi hakkında çarpıcı iddialar!

Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların sevgisini kazanan genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti.

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SON DAKİKA: Fenomen Taha Duymaz’ın son paylaşımında dikkat çeken battaniye detayı! Taha Duymaz’ın ailesi hakkında çarpıcı iddialar!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sarsıldı. Hataylı fenomen Taha Duymaz da yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldı. 1 milyon kişinin takip ettiği ve paylaşımlarıyla gönülleri fetheden Taha Duymaz'ın hayatta olup olmadığı merak konusu oldu.

SON DAKİKA: Fenomen Taha Duymaz’ın son paylaşımında dikkat çeken battaniye detayı! Taha Duymaz’ın ailesi hakkında çarpıcı iddialar!

İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan Dilan Polat da paylaştığı video ile Taha Duymaz'ın bulunduğu enkaz ile ilgili aldığı son bilgiyi paylaşmıştı.

Taha Duymaz hakkında Dilan Polat'tan kafa karıştıran açıklama! "Yaşıyorsa eğer..." | Video

SON DAKİKA: Fenomen Taha Duymaz’ın son paylaşımında dikkat çeken battaniye detayı! Taha Duymaz’ın ailesi hakkında çarpıcı iddialar!

Taha'nın kaldığı evden attığı son storysinde üzerindeki battaniye enkazdan çıkarken Taha Duymaz hakkında ortaya ilginç iddialar atıldı.

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