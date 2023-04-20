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Haberler Galeri SON DAKİKA HABER: Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si Rana Cabbar hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 20.04.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 14:37

SON DAKİKA HABER: Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si Rana Cabbar hayatını kaybetti!

Sanat camiası duayen oyuncu Rana Cabbar'dan gelen son dakika haberiyle sarsıldı. Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan usta oyuncu Rana Cabbar, hayatını kaybetti.

SON DAKİKA HABER: Aşk-ı Memnu’nun Süleyman Efendi’si Rana Cabbar hayatını kaybetti!

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk- Memnu dizisindeki "Süleyman Efendi" rolüyle hafızalarda yer eden duayen sanatçı Rana Cabbar, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar'dan acı haber geldi. 78 yaşındaki usta oyuncu oyuncu hayatını kaybetti.

SON DAKİKA HABER: Aşk-ı Memnu’nun Süleyman Efendi’si Rana Cabbar hayatını kaybetti!

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Rana Cabbar, 78 yaşında hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA HABER: Aşk-ı Memnu’nun Süleyman Efendi’si Rana Cabbar hayatını kaybetti!

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Sanatçının vefatını açıklayan Sökmen Menajerlik, "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını yayımladı.

SON DAKİKA HABER: Aşk-ı Memnu’nun Süleyman Efendi’si Rana Cabbar hayatını kaybetti!

"SEVGİYE İHTİYACI VAR"

Metin Yıldız "Çok değerli büyük oyuncu Rana Cabbar hastalanıyor. Yoğun bakıma kaldırılıyor. Doktoruyla görüştüm. Sağlık durumu kötü değil. İlgiye, sevgiye ihtiyacı var" diyerek Rana Cabbar için dileklerini belirmişti.

SON DAKİKA HABER: Aşk-ı Memnu’nun Süleyman Efendi’si Rana Cabbar hayatını kaybetti!
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