SON DAKİKA HABER: Aşk-ı Memnu’nun Süleyman Efendi’si Rana Cabbar hayatını kaybetti!

"SEVGİYE İHTİYACI VAR"

Metin Yıldız "Çok değerli büyük oyuncu Rana Cabbar hastalanıyor. Yoğun bakıma kaldırılıyor. Doktoruyla görüştüm. Sağlık durumu kötü değil. İlgiye, sevgiye ihtiyacı var" diyerek Rana Cabbar için dileklerini belirmişti.