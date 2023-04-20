SON DAKİKA HABER: Aşk-ı Memnu’nun Süleyman Efendi’si Rana Cabbar hayatını kaybetti!

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk- Memnu dizisindeki 'Süleyman Efendi' rolüyle hafızalarda yer eden duayen sanatçı Rana Cabbar, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar'dan acı haber geldi. 78 yaşındaki usta oyuncu oyuncu hayatını kaybetti. Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Rana Cabbar, 78 yaşında hayatını kaybetti. 'DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ' Sanatçının vefatını açıklayan Sökmen Menajerlik, 'Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz' mesajını yayımladı. 'SEVGİYE İHTİYACI VAR' Metin Yıldız 'Çok değerli büyük oyuncu Rana Cabbar hastalanıyor. Yoğun bakıma kaldırılıyor. Doktoruyla görüştüm. Sağlık durumu kötü değil. İlgiye, sevgiye ihtiyacı var' diyerek Rana Cabbar için dileklerini belirmişti. RANA CABBAR KİMDİR? 1964 yılında Güner Sümer'in yönettiği 'Ayak Bacak Fabrikası' adlı tiyatro oyunuyla sanat hayatına başlayan Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı 'Sakıncalı Piyade' oyunundaki, 'sakıncalı' rolünü ilk oynayan aktördür. Oyunculuğun yanı sıra antika saat dekorasyonuyla da uğraşan oyuncu, Beyoğlu'ndaki bir otelde yaşıyor.