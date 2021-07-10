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Haberler Galeri Son dakika haberi: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'dan ilk görüntü geldi! Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'in aşkı belgelendi!
Giriş Tarihi: 10.07.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 14:11

Son dakika haberi: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'dan ilk görüntü geldi! Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'in aşkı belgelendi!

Son dakika: Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. 34 yaşındaki Kaan Yıldırım ile 42 yaşındaki Çağla Şıkel, aşk iddiaları karşısında sessizliklerini korurken taze çiftten ilk görüntüler geldi. Çeşme'de tatilde olan Yıldırım ile Şıkel'in romantik anları magazin gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan Kaan Yıldırım ile kısa süre önce ayrılık yaşayan Hadise de bombayı patlattı. Ünlü popçu, gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. İşte sürpriz aşkların ilk detayları...

Son dakika haberi: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'dan ilk görüntü geldi! Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel romantizmin doruklarında!

Uzun süredir birlikte olan hatta evlilik kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı.

Son dakika haberi: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'dan ilk görüntü geldi! Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel romantizmin doruklarında!

Yıldırım'ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü.

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Son dakika haberi: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'dan ilk görüntü geldi! Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel romantizmin doruklarında!

Çiftin ilişkisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'dan ilk görüntü geldi! Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel romantizmin doruklarında!

ÇİFTTEN İLK GÖRÜNTÜ

Magazin Hattı programında, gündeme bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından sessizliklerini koruyan çiftin ilk görüntüsü ortaya çıktı. 34 yaşındaki Kaan Yıldırım ile 42 yaşındaki Çağla Şıkel, Çeşme'deki bir yerde sohbet ederken görüntülendi.

Çağla Şikel Kaan Yıldırım aşkının ortaya çıkan ilk görüntüleri sosyal medyada olay oldu!

Son dakika haberi: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'dan ilk görüntü geldi! Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel romantizmin doruklarında!

Çağla Şıkel'in hakkında çıkan aşk iddiasının ardından yakın çevresine "Kaan Yıldırım arkadaşım" dediği de ileri sürüldü.

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