Son dakika haberi: Menajerimi Ara oyuncusu Canan Ergüder'den kötü haber! Canan Ergüder'in kansere yakalandığı ortaya çıktı...

Gelen son dakika haberi sanat camiasını üzdü. Ekranlarda Menajerimi Ara dizisi ile boy gösteren başarılı oyuncu Canan Ergüder'den kötü haber geldi. Canan Ergüder'in meme kanserine yakalandığı haberi sevenlerini üzdü. Yer Aldığı Menajerimi Ara dizisine üzülerek veda ettiği öğrenilen Canan Ergüder'in tedavi sürecine hızla başlandığı ve moralinin iyi olduğu konuşulanlar arasında. Canan Ergüder'in kendisi gibi oyuncu eşi Kenan Ece've ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor. Canan Ergüder kanser teşhisi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yaşadığı süreci anlattı...