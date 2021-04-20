"Survivor'da kim elendi?" sorusu her hafta yarışmanın takipçileri tarafından merak edilerek araştırılıyor. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı hakemliği ve yapımcılığında uzun yıllardır yayınlanan yarışmanın 2021 sezonunda kıyasıya mücadele sürerken geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve ada konseyleri sonucunda ünlüler ve gönüllüler takımlarından Survivor Dora ve İlayda eleme potasına girmişti. Bugünkü eleme konseyinde son dakika Survivor 14. Hafta SMS oy sıralaması sonucuna göre bir kişi adaya veda eden isim olacak. Yarışmayı izleyenler 20 Nisan SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusuna yoğun olarak cevap aramaya başladı.

SON DAKİKA - SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 14. HAFTA SMS SONUÇLARI

TV8 ile 20 Nisan Salı günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölüm detayları, Survivor'da elenen isim, iletişim ödülünü kazanan ve son dakika 14. Hafta SMS oy sıralaması ile eleme konseyi detayları şöyle;